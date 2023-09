Após melhora clínica, namorada de Kayky Brito faz agradecimento: "Mais uma vitória"

Tamara Dalcanale, namorada de Kayky Brito, fez um agradecimento após o ator começar a respirar sem a ajuda de ventilação mecânica

Tamara Dalcanale, namorada do ator Kayky Brito, de 34 anos, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 13, para fazer um agradecimento após as novas notícias sobre o quadro de saúde do amado, que está internado desde o dia 2, após ser atropelado em uma avenida do Rio de Janeiro.

O novo boletim médico divulgado mais cedo informou que Kayky está sem sedação e respira sem a ajuda de ventilação mecânica, e a jornalista aproveitou para agradecer por mais uma vitória e também por todas as orações e mensagens de apoio dos amigos e seguidores.

"Venho hoje aqui para agradecer a vida. Agradecer a sua força, agradecer por mais uma vitória! Mais um importante passo foi dado! Dia de agradecer todas orações, energias positivas e correntes do bem para o Kayky. Continuamos um dia de cada vez, passo a passo, com cautela e muita fé", escreveu Tamara nos Stories do Instagram.

Tamara e Kayky, vale dizer, estão juntos desde 2021, e são pais de Kael, que tem 1 ano. No dia seguinte da internação de Kayky, ela compartilhou nas redes sociais fotos inéditas com o amado e prestou uma homenagem. "Você é forte, meu amor! E eu tenho certeza que você logo vai estar bem, esse momento ficará para trás e a nossa família, nossa construção de vida e todos os nossos sonhos para futuro se realizarão. Agora é hora de você ficar tranquilo e se recuperar. Aqui, estamos todos juntos com um só coração em você. Só agradeço a Deus por você estar aqui. Tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo, já deu!", escreveu.

O acidente de Kayky e sua recuperação

Kayky Brito foi atropelado em uma avenida no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital Miguel Couto. O ator teve politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Mais tarde, foi transferido para um hospital particular.

Dois dias após o acidente, o irmão da atriz Sthefany Brito passou por uma cirurgia para fixação da fratura na pelve e no membro superior direito. O procedimento foi um sucesso. No dia 6 de setembro, os médicos informaram que o ator passou por uma tomografia e o resultado mostrou sinais de melhora evolutiva.

Nesta manhã, a mãe do ator, Sandra Brito, compartilhou o novo boletim médico sobre a evolução do herdeiro. "O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito já respira sem a ajuda de ventilação mecânica e está sem sedação. Apresenta melhora clínica e ainda continuará sob cuidados intensivos", diz o boletim médico.