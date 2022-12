Após crise no casamento, Ingra Soares se declara para Zé Vaqueiro: "Meu amor!"

Ingra Soares e Zé Vaqueiro apareceram em clima de romance na web após crise no relacionamento

É o amor! Após viverem momentos conturbados no relacionamento Ingra Soares e Zé Vaqueiro apareceram na web em clima de romance na tarde desta sexta-feira,09.

Em uma foto publicada no Instagram da influenciadora ela aparece coladinha com o cantor sertanejo e na legenda escreveu: "Meu José". Já nos Stories da rede social, a morena publicou uma selfie com o artista e se declarou: "Meu amor, @zevaqueiro".

Imediatamente, os admiradores do casal celebraram a união e o amor dos pombinhos através dos comentários. "Voltaraaaaam", "Lindoooos", "Até que fim vocês juntos de novo", "Eu amooo vocês ", disseram eles.

Apaixonada, Zé Vaqueiro retribuiu o carinho da esposa e comentou: "Meu grande amor", disse ele.

Eles se casaram em outubro de 2021 e são pais de Daniel Martim, de um ano de idade.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE INGRA MARTINS: