Aos 9 anos, filha de Leandra Leal faz convite de casamento da atriz

Para o casamento da mãe, filha de Leandra Leal fez desenhos e atriz usou os rabiscos para fazer o convite aos convidados; veja como era

A atriz Leandra Leal oficializou seu casamento com o cineasta Guilherme Burgos nesta quinta-feira, 21, em uma cerimônia intimista. Segundo informações do jornalista Lucas Pasin, do UOL, o evento aconteceu para poucas pessoas e teve um convite especial.

Quem fez a arte do convite foi a filha dela, Julia, de 9 anos, que foi adotada pela artista quando estava casada com Alê Youssef, em 2016. A menina então desenhou a mãe e o padrastro, o título foi colocado como "casamento" e ela colocou a data também no papel.

Leandra Leal e Guilherme Burgos estão juntos desde maio de 2019 e celebraram a união deles em 2020 em uma praia de Búzios, mas sem a presença de convidados por causa da pandemia. Agora, eles fizeram uma festa com seus amigos.

Leandra Leal surge com a filha

Leandra Leal encantou os seguidores das redes sociais ao recordar o primeiro ensaio fotográfico que realizou com a filha, Júlia, que atualmente está com oito anos. A atriz aproveitou a postagem para falar sobre o Dia Nacional da Adoção. A menina, vale lembrar, foi adotada em 2016 pela artista e o então marido, Alê Youssef, que se divorciaram em 2018.

"Hoje é o dia nacional da adoção. Eu celebro essa escolha todos os dias, nada é tão importante, transformador e lindo quanto ser mãe da minha filha. Eu agradeço esse caminho, a nossa história e o nosso encontro. Adotar é amor. TBT do nosso 1º ensaio", se derreteu ela na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com os registros de Leandra e a filha ainda pequeninha. "Que lindas", disse uma seguidora. "Fofurômetro explodiu. Muito linda", escreveu outra. "Amor verdadeiro", afirmou uma fã.