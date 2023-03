Aos 67 anos, Raul Gazolla é flagrado na praia em cliques indiscretos

Raul Gazolla é flagrado na praia e mostra corpão; ator está de volta à TV na novela 'Travessia'

Aos 67 anos, o ator Raul Gazolla foi flagrado nesta quinta-feira, 2, em um momento raro ao tomar um banho de mar na praia da Barra Da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele aproveitou o dia de forte calor para se refrescar.

Galã dos anos 90, o ator de Travessia foi flagrado ao natural e ainda exibindo o corpo forte pelo qual sempre foi conhecido. Além de mergulhar, ele também praticou exercícios com uma malha que o protegeu do sol.

Recentemente, Raul Gazolla declarou que a série da HBO sobre o assassinato de Glória Perez contribuiu para a morte de Guilherme de Pádua - ele faleceu no final de 2022.

“O cara era pastor numa igreja que acreditava que ele se arrependeu, então Deus perdoa... Aí os fiéis viram a série e falaram: 'espera aí, não é bem assim!' E a série matou esse filho da p*ta!", disse o produtor de televisão.

Gazolla ainda opinou sobre a série: “Para mim, a coisa mais importante que teve na série foi a pressão que ela deu nos assassinos. Isso foi maravilhoso. Porque aquele assassino, psicopata, egocêntrico da p*rra, começou a gritar para os quatro cantos: Não me entrevistaram. Meu irmão, você teve 29 anos para contar todas as mentiras que você quis e ainda queria falar na série?", disparou.

Veja:

Em dezembro de 2022, o ator relembrou os 30 anos da morte de Daniella Perez e fez um desabafo, citando a morte de Guilherme de Pádua. "Ontem, foi um dia triste pra quem viveu a perda da Daniella Perez mas, pela primeira vez em 30 anos, eu e a Glória pudemos passar um Natal com maior paz. Saiu de cena deste planeta, para o bem maior de todos, o assassino de Dani. Que tenhamos todos um lindo dia pela frente!".

No vídeo, ele também decorreu sobre o assunto: "Bom dia, pessoal, tudo bem? Ontem foi 28 de dezembro de 2022, ontem completou 30 anos do assassinato de Daniella Perez. É sempre uma data muito triste, mas pela primeira vez, depois de 30 anos, eu e a Gloria tivemos um Natal mais tranquilo. Não que a morte do assassino tenha amenizado a nossa dor e a nossa perda, mas abrandou o ar que a gente respira".