Raul Gazolla dispara que série da HBO ‘matou’ Guilherme de Pádua

Marido de Daniella Perez, Raul Gazolla falou sobre a morte do assassino da esposa, Guilherme de Pádua

Raul Gazolla (67), ex-marido de Daniella Perez (1970-1992), foi um dos convidados do podcast 'Cara a Tapa' nesta semana e falou sobre a morte do assassino da esposa, Guilherme de Pádua (1969-2022). O ator faleceu em novembro no ano passado, em decorrência de um infarto, apenas quatro meses após o lançamento da série documental da HBO 'Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez', que conta a história do crime.

Segundo Raul Gazolla, a série teria contribuído para a morte do assassino: “O cara era pastor numa igreja que acreditava que ele se arrependeu, então Deus perdoa... Aí os fiéis viram a série e falaram: 'espera aí, não é bem assim!' E a série matou esse filho da p*ta!", disse o produtor de televisão.

Gazolla ainda opinou sobre a série: “Para mim, a coisa mais importante que teve na série foi a pressão que ela deu nos assassinos. Isso foi maravilhoso. Porque aquele assassino, psicopata, egocêntrico da p*rra, começou a gritar para os quatro cantos: Não me entrevistaram. Meu irmão, você teve 29 anos para contar todas as mentiras que você quis e ainda queria falar na série?", disparou.

Raul revelou se perdoou o assassino após sua morte :"Algumas pessoas mais evoluídas espiritualmente do que eu falava assim: 'Gazolla, você tem que perdoar. Se você perdoar, você vai ficar melhor'. Eu perdoo qualquer coisa em qualquer pessoa que tenha se arrependido. Mas, em todas as entrevistas que esse assassino deu, ele disse sempre, de nariz em pé: 'aconteceu o que tinha que acontecer'. Nunca se arrependeu, nunca mostrou arrependimento.", disse com pesar.

O viúvo também se mostrou indignado com o vídeo em que Guilherme de Pádua pedia perdão pelo crime, após o lançamento da série: “Os fiéis botaram pressão nele e ele fez um vídeo. Não vi o vídeo, mas as pessoas que viram, estavam dizendo assim: ‘Os fiéis da minha igreja disseram que eu tinha que fazer um vídeo’. Tá de sacanagem, irmão? Até o vídeo de pedir desculpas não foi por livre e espontânea vontade! Foi por pressão!”, pontuou.

Essa não foi a primeira vez que Raul Gazolla falou sobre o assunto, em meados de janeiro deste ano, o produtor de televisão disse em entrevista a um podcast que o assassino de Daniella Perez pagou pelo crime: "Ele não pagou na prisão, mas pagou com a vida.", opinou.