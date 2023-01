Raul Gazolla comenta sobre a morte de Guilherme de Pádua: 'Pagou com a vida'

Raul Gazolla faz comentário sobre a morte de Guilherme de Pádua, que assassinou Daniella Perez

O ator Raul Gazolla fez um comentário sobre a morte de Guilherme de Pádua, que foi acusado pela morte da atriz Daniella Perez. Raul era casado com Daniella na época da morte dela. Em entrevista ao PodSempre, ele falou sobre o assunto e contou que teve um mix de sentimentos ao receber a notícia de que Guilherme faleceu em novembro do ano passado.

"Ele não pagou (o que fez) na prisão, mas pagou com a vida. O demônio não vem com chifre na cabeça, pintado de vermelho, com rabo. O demônio vem disfarçado de anjo. Ele estava na igreja disfarçado de pastor, falando a palavra de Deus", disse ele.

Atualmente, Raul Gazolla está no elenco da novela Travessia, da Globo.

Em dezembro de 2022, o ator relembrou os 30 anos da morte de Daniella Perez e fez um desabafo, citando a morte de Guilherme de Pádua. "Ontem, foi um dia triste pra quem viveu a perda da Daniella Perez mas, pela primeira vez em 30 anos, eu e a Glória pudemos passar um Natal com maior paz. Saiu de cena deste planeta, para o bem maior de todos, o assassino de Dani. Que tenhamos todos um lindo dia pela frente!".

No vídeo, ele também decorreu sobre o assunto: "Bom dia, pessoal, tudo bem? Ontem foi 28 de dezembro de 2022, ontem completou 30 anos do assassinato de Daniella Perez. É sempre uma data muito triste, mas pela primeira vez, depois de 30 anos, eu e a Gloria tivemos um Natal mais tranquilo. Não que a morte do assassino tenha amenizado a nossa dor e a nossa perda, mas abrandou o ar que a gente respira".