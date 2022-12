Raul Gazolla relembra assassinato de Daniella Perez: "Uma data muito triste"

Raul Gazolla era marido de Daniella Perez; em 28 de dezembro fez 30 anos que ela morreu

O ator Raul Gazolla (67) compartilhou um vídeo na manhã desta quinta-feira, 29, para relembrar os 30 anos do assassinato de Daniella Perez (1970-1992).

Marido da atriz na época do crime, o artista falou que, pela primeira vez ele e a autora Glória Perez (74), mãe da vítima, tiveram um Natal tranquilo.

Segundo Gazolla, essa "tranquilidade" é por causa da morte de Guilherme de Pádua (1969-2022), assassino de Daniella.

Raul publicou um vídeo em seu perfil no Instagram com a seguinte legenda: "Ontem, foi um dia triste pra quem viveu a perda da Daniella Perez mas, pela primeira vez em 30 anos, eu e a Glória pudemos passar um Natal com maior paz. Saiu de cena deste planeta, para o bem maior de todos, o assassino de Dani. Que tenhamos todos um lindo dia pela frente!".

No vídeo, ele também decorreu sobre o assunto: "Bom dia, pessoal, tudo bem? Ontem foi 28 de dezembro de 2022, ontem completou 30 anos do assassinato de Daniella Perez. É sempre uma data muito triste, mas pela primeira vez, depois de 30 anos, eu e a Gloria tivemos um Natal mais tranquilo. Não que a morte do assassino tenha amenizado a nossa dor e a nossa perda, mas abrandou o ar que a gente respira".

Raul Gazolla se revolta com discurso de pastor no enterro de Guilherme de Pádua

“Foi o enterro do assassino da Dani, e o pastor que rezou a missa disse que ele não era um monstro. Eu não sei nem dar nome para uma pessoa que mata uma menina de 22 anos com 18 facadas, 15 no coração e 3 no pescoço”, disse Raul Gazolla sobre a fala do pastor no enterro do ex-ator condenado pela morte de Daniella Perez.