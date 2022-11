Raul Gazolla se revolta com discurso de pastor no enterro de Guilherme de Pádua: “Um monstro”

O ator e ex-marido de Daniella Perez, Raul Gazolla não gostou do discurso feito por pastor no funeral de Guilherme de Pádua

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 21h09

Nesta terça-feira, 8, Raul Gazolla foi ao seu Instagram protestar em relação ao discurso feito por pastor no enterro de Guilherme de Pádua, que aconteceu nesta segunda-feira.

“Ontem foi o enterro do assassino da Dani, e o pastor que rezou a missa disse que ele não era um monstro. Eu não sei nem dar nome para uma pessoa que mata uma menina de 22 anos com 18 facadas, 15 no coração e 3 no pescoço”, começou dizendo Raul sobre a fala do pastor no enterro do ex-ator condenado pela morte de Daniella Perez.

O ex-marido de Daniella, então, deu sua opinião: “Se ele não é um monstro, nós temos que arranjar uma palavra mais forte ele”.

“Mas eu fiquei pensando sobre justiça divina, que tarda, mas não falha. Ele foi condenado a 29 anos de prisão, mas cumpriu menos de 6. O resto ele ficou em liberdade e foi ser pastor de igreja. Agora, aos 53 anos ele morreu”, disse Raul.

O ator que participará da nova novela de Glória Perez, “Travessia”, ainda refletiu: “A média de vida do brasileiro é de 80 a 85 anos, então ele foi condenado a morte, sim. Porque ele perdeu, no mínimo 30 anos de vida que ele poderia ter ficado aqui tentando implementar suas mentiras nas pessoas que o seguem e acreditam nele. Então é isso, a justiça divina tarda, mas não falha”.

Morte de Guilherme de Pádua

Neste último domingo, 6, Guilherme de Pádua morreu de um ataque cardíaco em sua casa em Belo Horizonte.

O ex-ator e assassino de Daniella Perez teve sua morte confirmada durante uma live do pastor André Valadão.