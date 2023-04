Aos 24 anos e no auge, cantor morre na hora após acidente gravíssimo

Cantor morre na hora após acidente gravíssimo; imagens são fortes

Morreu na madrugada segunda-feira (10) o cantor e produtor de brega funk Gabriel Farias de Oliveira. Com apenas 24 anos e no auge da carreira, ele não resistiu após sofrer um gravíssimo acidente em Recife, capital de Pernambuco.

Conhecido como MC Biel Xcamoso, ele bateu com o veículo em um prédio na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O artista morreu na hora. A força do impacto foi tão grande que ele chegou a capotar.

Nos vídeos que estão circulando sobre o acidente, ele perde o controle do veículo, derrapa na pista e atinge a fachada do imóvel. Segundo informações do G1, o acidente aconteceu às 4h05. A morte foi confirmada minutos depois pelo serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas equipes chegaram ao local, mas já encontraram o artista sem vida.

Gabriel Farias de Oliveira tinha shows agendados e havia se apresentado no final de semana.

Veja:

VÍDEO



Circuito de segurança do Edf onde o carro do Mc Biel Xcamoso bateu, na Av Boa Viagem. O veículo do cantor estava em alta velocidade, até que derrapa e bate com força na area da portaria. Ele morreu no local.



— Renato Barros (@renatorbarros) April 10, 2023

Brega-funk de luto com morte de MC Biel Xcamoso, vítima de acidente de carro na Zona Sul do Recife na madrugada desta segunda (10). Cantor de 24 fazia parte de uma nova geração de MCs após sucesso com Shevchenko e Elloco, em 2019. 🖤 — Emannuel Bento (@emannuelbento) April 10, 2023

