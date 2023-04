Conheça Arthur Singer: Morto aos 13 anos, cantor brilhava em musicais

Arthur Singer teve causa da morte revelada por sua mãe, Meire Adriane

O jovem ator e cantor Arthur Singer comoveu o Brasil com a notícia de sua morte, aos 13 anos. Segundo sua mãe, Meire Adriane, o artista, que ficou conhecido ao participar do programa Canta Comigo Teen, sofreu um AVC hemorrágico, em decorrência de uma má formação no cérebro, e não resistiu.

Arthur Singer morava em São Paulo e fez uma bela performance quando participou do reality musical exibido pela Record TV, no ano de 2021. Na ocasião, ele cativou 87 dos 100 jurados do programa com sua versão da canção O Carimbador Maluco, de Raul Seixas. Após cantar a música, ele chegou a ser comparado com o cantor Ney Matogrosso.

Em seu perfil oficial do Instagram, em que acumulava mais de 17 mil seguidores, o jovem artista compartilhava momentos de sua rotina como ator e cantor, além de também publicar diversos covers de canções famosas como Exagerado, de Cazuza, e canções de Elvis Presley. Ele atuava em The Pilgrims, o Musical e em Matilda: O Musical.

Leia também:Causa da morte de Arthur Singer, de 13 anos, é revelada pela mãe

Após a notícia de sua morte, sua família confirmou que irá doar seus órgãos e rebateu boatos de que o AVC teria sido causado pela vacina contra a Covid-19. "Quero dizer que sou absolutamente a favor da vacina e que não tem absolutamente nada a ver. Foi uma questão de má formação mesmo", afirmou Meire Adriane, ao site Gshow.

Ela ainda afirmou que a má formação era desconhecida pela família. "Má formação essa que nunca foi detectada porque o meu filho nunca reclamou de dor de cabeça e a gente só procura fazer uma tomografia, uma ressonância quando nós temos uma queixa. O meu filho nunca se queixou disso, mas, segundo os médicos, o meu filho teve uma má formação."

Para homenagear o jovem cantor, a família também fez uma publicação em seu perfil do Instagram. "Durante esses 13 anos que estivemos com Arthur nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor, tudo que ele queria fazer (cantar, atuar, participar de um programa de tv, viajar, etc) ele conseguiu", diz um trecho do texto.