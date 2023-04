Causa da morte de Arthur Singer, de 13 anos, é revelada pela mãe

Mãe de Arthur Singer, ex-participante do Canta Comigo Teen, explica o que causou a morte do filho aos 13 anos de idade

A notícia da morte do ator e cantorArthur Singer aos 13 anos de idade causou comoção nas redes sociais na última sexta-feira, 7. Ele ficou conhecido ao participar do reality show musical Canta Comigo Teen e dos musicais The Pilgrims e Matilda. A causa da morte dele foi revelada pela mãe, Meire Adriane.

Ela contou que o filho sofreu um AVC hemorrágico e não resistiu . A família decidiu doar os órgãos do rapaz. Ele sofreu um AVC em decorrência de uma má formação.

"Má formação essa que nunca foi detectada porque o meu filho nunca reclamou de dor de cabeça e a gente só procura fazer uma tomografia, uma ressonância quando nós temos uma queixa. O meu filho nunca se queixou disso, mas, segundo os médicos, o meu filho teve uma má formação", disse ela ao site Gshow.

A mãe do rapaz ainda negou os rumores de que ele sofrido complicações da vacina de Covid-19. "Quero dizer que sou absolutamente a favor da vacina e que não tem absolutamente nada a ver. Foi uma questão de má formação mesmo", afirmou.

A família de Arthur Singer lamentou a morte dele com um post de despedida. "Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur , aprouve Deus levá-lo. Mas estamos em paz , não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento . Durante esses 13 anos que estivemos com Arthur nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor , tudo que ele queria fazer (cantar, atuar, participar de um programa de tv, viajar, etc) ele conseguiu. Informações sobre o velório passaremos posteriormente. Deus abençoe a cada um de vocês . Vivam intensamente ,pois nossa vida é um sopro e pudemos sentir isso com a ida do nosso filho", informaram.