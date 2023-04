Morre Arthur Singer, jovem cantor do programa 'Canta Comigo'

O ator e cantor Arthur Singer, do reality musical 'Canta Comigo Teen', faleceu aos 13 anos de idade

O ator e cantor Arthur Singer faleceu aos 13 anos de idade na última quinta-feira, 6. A morte dele foi anunciada pela família em um post emocionante nas redes sociais. Porém, a causa do falecimento dele não foi divulgada.

"Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur , aprouve Deus levá-lo. Mas estamos em paz , não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento . Durante esses 13 anos que estivemos com Arthur nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor , tudo que ele queria fazer (cantar, atuar, participar de um programa de tv, viajar, etc) ele conseguiu. Informações sobre o velório passaremos posteriormente. Deus abençoe a cada um de vocês . Vivam intensamente ,pois nossa vida é um sopro e pudemos sentir isso com a ida do nosso filho", informaram.

Arthur Singer ficou conhecido por ter participado do reality show musical Canta Comigo Teen, da Record TV, e também dos musicais The Pilgrims e Matilda.

A ex-Paquita Andréa Sorvetão, que foi jurada do reality, lamentou a morte do rapaz. “Ah meu Deus. Acabo de saber que esse lindo virou anjo. Senhor, abrace fortemente essa família. Ele entrava sempre nas minhas lives... Mandou mensagem semana passada... Agora é um anjo. Senhor Jesus conforte essa família. Orem por essa família”, escreveu nas redes sociais.