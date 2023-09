Aos 14 anos, Rafa Justus rebate críticas à sua aparência: "Eu aprendi"

Rafa Justus rebate críticas à sua aparência e mostra maturidade; filha de Ticiane Pinheiro aprender a lidar com os comentários

A jovem Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, surpreendeu os fãs ao aparecer nas redes sociais para rebater os comentários negativos e ofensas que recebe em seu perfil. Ela mostrou maturidade para lidar com as mensagens negativas.

Tudo começou quando um fã deu um conselho para a adolescente. “Por que não fecha seu Instagram por conta dos haters?”, questionou o seguidor. Ela respondeu que não está preocupada.

“Recebo diariamente perguntas desse tipo. A resposta é simples e direta: eu realmente não ligo para esses comentários. Eu falo assim, na cara”, começou a adolescente. “ E cá entre nós, são as pessoas que preferem perder o tempo delas para tentar cuidar da minha vida e militar sobre ela que saem perdendo, pois não ligo”, disse.

A influenciadora disse que tem uma postura diferente. “Vejo os haters (críticos) como forma de engajamento, porque se não me afeta, estão aqui por qual outro motivo? Sei que parece ser ‘fácil falar’, mas eu aprendi a simplesmente ignorar”, finalizou.

Rafa Justus está com 14 anos. Recentemente, ela elogios dos seguidores das redes sociais na tarde ao mostrar o look que usou para prestigiar a festa de aniversário da amiga, Valetina Siebert Alves, afilhada de Ana Paula Siebert, esposa de seu pai, o empresário Roberto Justus.

NOVO QUARTO

A filha de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, de 14 anos, ganhará um novo quarto na fazenda do pai. Em seus stories, a jovem repostou vídeos da arquiteta responsável pela obra luxuosa na propriedade do empresário.

Ainda na parte da construção, os cômodos da menina foram mostrados e ele será dividido em quarto, closet e um banheiro. A suíte completa da garota contará com cabeceira estofada e marcenaria completa, o preview do projeto final foi exibido em miniatura no vídeo.