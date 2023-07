Ao som de Xuxa, Bruna Marquezine celebra 25 anos de Sasha Meneghel

Bruna Marquezine compartilhou um vídeo super fofo para celebrar os 25 anos de Sasha Meneghel; confira!

Nesta sexta-feira, 28, a modelo Sasha Meneghel, filha de Xuxa, está comemorando 25 anos. E sua amiga de infância, a atriz Bruna Marquezine, não pôde deixar a data passar em branco. Através de seu TikTok, a estrela de Besouro Azul compartilhou um vídeo super fofo com a amiga.

Bruna apareceu se divertindo com Sasha e seu marido, João Figueiredo, em uma festinha, com direito a muita risada, brincadeiras e sujeira de brigadeiro. Os três soltaram a voz ao som de Uma Canção Para Sasha, música lançada por Xuxa em 1998, ano de nascimento de sua filha.

"Nossa amizade em poucas palavras. Desde 2003 para sempre", escreveu Marquezine, em inglês, na legenda do vídeo. "Te amo, minha SaSa", finalizou a atriz. Nos comentários, Sasha respondeu à amiga com muita gratidão. "Te amo muito minha irmã", escreveu a modelo.

Fãs e seguidores das duas também não perderam a oportunidade de celebrar esse momento com elas. "As nossas Hailey [Bieber] e Kendall [Jenner] brasileiras", brincaram seguidores, comparando-as com a dupla de amigas norte-americanas. "Eu amo a amizade de vocês! Lindas demais!", disse fã. "É nítido o carinho entre vocês. Nesse ponto já são irmãs", apontou outro.

Xuxa revela detalhes curiosos de nascimento de Sasha

Durante coletiva de imprensa para apresentar seu documentário, na qual a CARAS Brasil esteve presente, a apresentadora Xuxa Meneghel revelou detalhes curiosos do nascimento de sua filha, Sasha Meneghel, ao lado de seu ex-marido, Luciano Szafir, pai da modelo

"Fizeram um 'auê' na minha gravidez, e gravaram tudo [no nascimento de Sasha]. Se não me engano, tinham 18 ou 19 pessoas na sala de parto. Imagina eu lá, e as pessoas gravando tudo isso. Eu não vi essas fitas, não vi mesmo. As pessoas do documentário acessaram essas câmeras em que [os vídeos] foram gravados, eram antigas e era até difícil", entregou Xuxa.

"Eles colocaram algumas dessas imagens para eu, a Sasha e o João vermos. E eu fiquei bastante chocada, vendo aquilo que não tinha visto. Ainda não vi tudo, porque não transformaram todas essas fitas brutas, não sei quantas horas tem", continuou.

"É engraçado, porque tem o Luciano falando e ele viveu ali, mas conta uma outra coisa. Por isso que falei que a visão das pessoas é diferente. Ele fala: 'Fiquei de longe, fazendo assim com a cabeça'. E não, aparece ele ali segurando a minha mão do lado. É engraçado que, na cabeça das pessoas, fica uma coisa, e, quando vai ver, é outra", acrescentou a mãe de Sasha.

