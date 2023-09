Ao lado do filho, Isis Valverde aproveita conexão com a natureza: "É lindo"

A atriz Isis Valverde aproveitou momento na natureza com seu filho, Rael, e se declarou para o pequeno; confira as fotos!

A atriz Isis Valverde está aproveitando ao máximo um momento entre mãe e filho. Isso porque ela está curtindo uma viagem com Rael, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com André Resende. Juntinhos, eles se conectaram com a natureza e aproveitaram para fazer novos cliques em família.

Em seu Instagram, a artista compartilhou o álbum de fotos ao lado do pequeno, onde eles aproveitaram um belo dia de sol com direito a muita água, animais de estimação e sorrisos dos dois. "É lindo te ver descobrindo, desvendando e desbravando o mundo. Te amo tanto, filho!", declarou Isis para Rael.

A mamãe renovou o bronzeado e o garoto decidiu posar para a câmera, fazendo caras e bocas para os seguidores da atriz. E eles não deixaram de elogiar a dupla! "Tão lindos... Amo-te", escreveu a atriz Dandara Mariana. "A beleza desses registros, e que lindo mãe e filho desbravando o mundo", enalteceu fã. "Que coisa linda, seu príncipe é perfeito", escreveu outro. "Melhor coisa do mundo", disparou mais um.

Confira a publicação:

Filho de Erik Marmo rouba a cena em semelhança com o pai

Outro famoso que encantou seus seguidores com o filho nesta quarta-feira, 13, foi o ator Erik Marmo. Isso porque o astro de Mulheres Apaixonadas surpreendeu ao posar seu herdeiro mais velho, Daniel, que completou 14 anos nos últimos dias.

Nas redes sociais, Daniel ganhou uma homenagem especial do paizão pela data especial e chamou atenção pela semelhança com Erik. E os seguidores não deixaram de apontar as semelhanças nos comentários. "Clone!", disse um seguidor nos comentários. “É a cópia do pai, chocada”, declarou outro. “É lindo igual ao pai”, comentou mais um. “A cara do pai”, declarou mais um.

Na legenda do post, o ator elogiou seu filho. "14! Só posso desejar tudo de melhor e agradecer por ter esse menino de ouro na minha vida. Admiro demais todo o empenho do Daniel em tudo que faz! Um exemplar aluno, atleta, modelo… e agora ele é do rock também… curtindo Nirvana!", disse ele.