Antes e depois: Confira mudanças no corpo de Marcos Mion para novo personagem

Marcos Mion chamou a atenção da web na última quinta-feira, 1, ao exibir cliques do corpo musculoso nas redes sociais. O ator, que surpreendeu com a transformação corporal, se prepara para viver novo personagem no cinema com rotina intensa de exercícios e alimentação regrada. Confira as mudanças e o antes e depois do corpo do apresentador.

Há quase três meses, Marcos Mion encara uma rotina intensa de exercícios físicos e alimentação focada para viver o lutador Max Machadada no filme MMA - Meu Melhor Amigo. Com experiência de 10 anos no meio do fisiculturismo, o apresentador do Caldeirão com Mion impressionou os internautas com a drástica mudança corporal em um curto período de tempo.

"Já são mais de 70 dias de preparação focada sem errar em nenhuma refeição, incluindo Natal e Reveillon (ambos com frango e legumes cozidos) e seguirá até as filmagens acabarem, no final de fevereiro", compartilhou o ator nas redes sociais, em 18 de janeiro.

Entre as mudanças corporais, Marcos Mion perdeu mais de 10 kg e mantém os resultados de porcentagem de gordura e músculos obtidos na rotina para as gravações do filme, que começaram em janeiro. "Esse tempo foi para secar a gordura em um processo seguro e saudável, mantendo a massa magra (os músculos) que estavam 'escondidos'. Normalmente, a pessoa emagrece perdendo gordura e músculo. Comecei esse processo com 92 kilos e hoje estou pesando 82 mantendo a massa magra (músculos) e diminuindo a cada dia".

"Estou mantendo essa porcentagem de gordura e de músculo por muito tempo! Não é como um atleta que prepara o físico, sobe no palco e logo depois no jantar já come como se não houvesse o amanhã! Meu caso é preparar o físico para o dia da competição e a competição durar 2 meses! Com intervalo de uma semana no meio", completou Marcos Mion sobre as mudanças no corpo.