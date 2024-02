Mais magro, Marcos Mion exibe os músculos definidos: ‘Melhor corpo’

Sem camisa, o apresentador Marcos Mion choca os fãs ao exibir seu corpo musculoso e com quase nada de gordura: ‘Fui além!’

O apresentador Marcos Mion surpreendeu ao mostrar uma nova foto do seu corpo musculoso. O artista está sarado e com os músculos definidos para interpretar o lutador Max Machadada no cinema. Orgulhoso do seu desempenho físico, ele apareceu sem camisa nas redes sociais e comemorou a conquista de reduzir a gordura corporal e turbinar sua forma.

"Todas manhãs mando uma foto e meu peso pro @correabodybuilder. Essa foto foi a de hoje. E por que postei?? PORQUE EU TO SENTINDO MUITO ORGULHO DE ESTAR ME SUPERANDO e superando o que esperavam de mim! Olho esse dump dos últimos dias e lembro que não quis fazer um acompanhamento tipo vlog da minha preparação para dar vida ao lutador Max Machadada nos cinemas porque tive receio de não conseguir chegar no shape que eu tinha em mente como o ideal! Receio, não, tive medo mesmo! A incerteza que a idade e o acúmulo de lesões trazem. Sem contar minha vida louca que exigiria de mim uma dedicação sobrenatural pra chegar no objetivo", disse ele.

E completou com a celebração de sua boa forma. "Mas eu PRECISO dividir isso como forma de incentivo: não só cheguei no shape que eu imaginava, como fui além!! Aos 44 é o melhor corpo da MINHA VIDA! E pra quem chegou recentemente aqui: eu já vivi profissionalmente a vida de um modelo de fisiculturismo! Só dar uma olhada no @mionfitness - há mais de 10 anos estou nesse meio. Agora confesso o que mais me surpreende: estou MANTENDO essa porcentagem de gordura e de músculo por muito tempo! Não é como um atleta que prepara o físico, sobe no palco e logo depois no jantar já come como se não houvesse o amanhã! Meu caso é preparar o físico pro dia da competição e a competição durar 2 meses!! Com intervalo de uma semana no meio! De novo duvidei de mim mesmo: passei uma semana gravando Caldeirão no Rio de Janeiro com horários malucos e achava que perderia muito do shape. Consistência e foco foram os segredos para esse período", afirmou.

Por fim, ele contou que está com desejo de comer alguns alimentos após o fim das gravações. "Meus desejos? Comer manga e sushi! E x-burguer! Mas isso depois que acabar a filmagem porque pra ter o que poucos tem, você tem que fazer o que poucos fazem", declarou.

Marcos Mion perdeu 10 quilos

Recentemente, Marcos Mion contou que já emagreceu 10 quilos em sua preparação para o filme. "Não é pra ganhar biscoito! É pra mostrar o resultado de um cara de 44 anos que decidiu se superar, conquistando o melhor físico da vida para dar vida, com honra e respeito aos que vieram antes de mim, para o personagem da minha vida, meu Rocky Balboa, o Max Machadada. Já são mais de 70 dias de preparação focada sem errar em nenhuma refeição, incluindo Natal e Reveillon (ambos com frango e legumes cozidos) e seguirá até as filmagens acabarem, no final de fevereiro. E até 4 treinos/dia quando dá. Não foram 70 dias pra fazer esses músculos! Eles já estavam aí! Cultivados e criados há mais de 10 anos vivendo como um fisiculturista, que é a forma que eu me encontrei na vida", disse ele.

Então, o artista contou que emagreceu. "Esse tempo foi para secar a gordura num processo seguro e saudável, mantendo a massa magra (os músculos) que estavam “escondidos”. Porque normalmente a pessoa emagrece perdendo gordura e músculo. Comecei esse processo com 92 kilos e hoje estou pesando 82 mantendo a massa magra (músculos) e diminuindo a cada dia", afirmou.