Antes de rebater críticas, Rafa Justus já tinha revelado segredo para amor próprio; relembre

Rafa Justus chamou a atenção da web neste final de semana ao rebater críticas nas redes sociais sobre sua aparência

Rafaella Pinheiro Justus (14) chamou a atenção da web neste final de semana ao rebater críticas nas redes sociais sobre sua aparência. Essa, porém, não foi a primeira vez na qual a filha de Roberto Justus (68) e Ticiane Pinheiro (47) mostrou maturidade para lidar com os haters. Antes de rebater as críticas, ela já tinha revelado seu segredo para o amor próprio. Relembre o que Rafa Justus compartilhou.

Ao ser questionada sobre a maneira como lida com os haters, em dezembro do ano passado, Rafa Justus respondeu em uma publicação nas redes sociais: "Eu não lido. Eu ignoro. Acho que é o melhor a se fazer. Eu me aceito e me amo do jeito que eu sou. Acho que isso é o mais importante".

"Sempre quando paramos pra pensar, em qualquer jornada ou fase da vida que você estiver, vai ter alguém lá pra te atrapalhar e julgar e até mesmo ter inveja de você. Mas nunca deixe isso te atrapalhar, sempre penso nisso, sigo em frente, com a cabeça erguida, fingindo que absolutamente nada aconteceu", completou a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro sobre o segredo para o amor próprio.

Neste final de semana, Rafa Justus também comentou sobre as ofensas que recebe nas redes sociais: "Recebo diariamente perguntas desse tipo. A resposta é simples e direta: realmente não ligo para esse tipo de comentário. Falo assim, na cara. E cá entre nós, para essas pessoas que preferem perder o tempo delas para tentar cuidar e militar na minha vida, quem sai perdendo são elas, pois não ligo". "Vejo os haters como forma de engajamento, pois, se não me afeta, estão aqui para qual outro motivo? Sei que parece ser fácil falar, mas simplesmente aprendi a ignorar", acrescentou.