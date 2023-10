Antes de noivo, Fernanda Paes Leme teve oito namorados; saiba quem são eles

Fernanda Paes Leme espera bebê ao lado do noivo, Victor Sampaio

Fernanda Paes Leme (40) deu o que falar na web nesta quarta-feira, 18, com o anúncio do sexo de seu bebê com Victor Sampaio em um chá de revelação especial. A atriz, que anunciou a gravidez em 12 de outubro, está noiva do empresário desde 2022. Antes do relacionamento, a apresentadora já teve oito namorados. Saiba quem são eles.

Durante o programa Quem Pode, Pod, em abril deste ano, Fernanda Paes Leme revelou que já viveu oito namoros antes de engatar relacionamento com Victor Sampaio: "Tenho no meu bloco de notas a maioria dos meus términos de namoro, foram oito".

Aos 15 anos, Fernanda Paes Leme teve seu primeiro namoro com um colega de basquete, mas só foi engatar um relacionamento sério aos 18 anos, com o cantor Bruno Diegues, ex-vocalista do grupo Jeito de Moleque. "Meu primeiro namorado foi o Rodrigo, do basquete, que nem eu sei quem é hoje, mas eu tinha 15 anos. Meu primeiro namoro sério foi com o Bruno - ficamos juntos seis anos, dos 18 aos 24. Sendo que no meio do namoro, terminei e namorei outro, e depois voltei", revelou a atriz, que viveu namoro com o músico entre 2000 e 2006, em entrevista ao canal do YouTube de Giovanna Ewbank, em 2020.

Na mesma entrevista, a apresentadora contou que também namorou um publicitário e um arquiteto, além dos famosos relacionamentos que chamaram a atenção da mídia. Entre as celebridades com quem Fernada Paes Leme já viveu romance está o ator Thiago Martins, que foi namorado da atriz de 2008 a 2009.

Em 2011, a atriz viveu romance com o lutador Gregor Gracie, que morava em Nova York, nos Estados Unidos, na época. De acordo com informações da CARAS online, o brasileiro pediu Fernanda Paes Leme em namoro no dia do aniversário da apresentadora, que foi até a cidade do atleta passar uma temporada depois de passeios do casal pelo Brasil. A relação, porém, não aguentou a distância e os dois terminaram ainda no mesmo ano.

Em 2012, Fernada Paes Leme engatou namoro com o diretor Bruno Martins, relacionamento que perdurou até 2013. Posteriormente, a atriz ainda viveu romance com o produtor de eventos Marcel Mangione, com quem curtiu viagens para o exterior e foi namorada de janeiro até outubro de 2015.

Fernanda Paes Leme está noiva de Victor Sampaio, com quem namora desde janeiro de 2021. O pedido de casamento aconteceu em maio de 2022 e os dois anunciaram que estavam esperando o primeiro filho em 12 de outubro de 2023. Nas redes sociais, ela já declarou o amor pelo noivo: "É muito especial esse meu Victor, essa nossa relação e tudo que temos aprendido com ela".