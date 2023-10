Grávida, Fernanda Paes Leme fez chá revelação intimista com a família

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio fazem mistério sobre sexo do primeiro herdeiro após chá revelação; confira os bastidores

Apesar de não revelarem publicamente o sexo do primeiro herdeiro, Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio já celebraram um chá revelação intimista ao lado da família e dos amigos mais próximos. Através das redes sociais, a apresentadora dividiu alguns vislumbres dos bastidores da comemoração especial, que aconteceu no último final de semana.

No stories de seu perfil oficial do Instagram, a ruiva contou que organizou o evento às pressas: “Do nada... um mini chá para a família. Em breve", a apresentadora legendou um clique em que exibe os docinhos encomendados especialmente para a celebração, divididos nos tradicionais tons de azul e rosa para representar o sexo do pequeno.

Grávida, Fernanda Paes Leme mostra preparativos para chá revelação para a família. pic.twitter.com/qdoQfWd2AJ — O Jornalista (@eusoufilhodosol) October 16, 2023

Fepa, como é apelidada pelos seguidores, também dividiu detalhes da mesa do bolo, que contou com bandeirinhas nas mesmas cores para manter o suspense sobre o bebê. Por fim, ela dividiu alguns registros em que surge emocionada ao lado do noivo. Entre os cliques, Victor aparece usando uma camisa rosa, enquanto Fernanda, aposta em um vestido azul.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio celebraram chá revelação intimista - Reprodução/Instagram

Mantendo total suspense sobre o resultado, a apresentadora do podcast ‘Quem pode, pod’ fez uma votação entre seus seguidores sobre o possível sexo de seu primeiro herdeiro. A maioria acredita que a famosa está à espera de uma menina: “Estou muito ansioso para dividir com vocês”, disse Fernanda, que está esperando o vídeo da revelação para compartilhar em seu perfil.

Vale lembrar que Fernanda e Victor enfrentaram alguns desafios até a gestação do primogênito. Juntos desde janeiro de 2021, apresentadora, inclusive, sofreu um aborto espontâneo no final do mesmo ano. Neste ano, a atriz chegou a revelar que iniciou o processo de congelamento de óvulos. Na semana passada, ela anunciou a gravidez ao lado do amado nas redes sociais.

Fernanda Paes Leme compartilha reação dos amigos ao anunciar gravidez:

Na última segunda-feira, 16, a apresentadora emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo emocionante sobre sua gestação. No registro, Fepa, como é apelidada carinhosamente, divide as reações de seus amigos ao receber a notícia de que está à espera de seu primeiro filho com Victor Sampaio; confira o momento emocionante!