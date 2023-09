Antes de Lucas Lima: Relembre os ex-namorados de Sandy

Sandy e Lucas Lima deram o que falar na web depois de anunciarem a separação após 15 anos de casamento

Sandy (40) e Lucas Lima (40) deram o que falar na web depois de anunciarem a separação após 15 anos de casamento. Antes do relacionamento com o artista, a cantora já tinha vivido outros romances. Relembre os ex-namorados de Sandy.

Com o primeiro romance durante a adolescência, Sandy engatou namoro com um colega de sua escola, com quem teve seu primeiro beijo. "Era um menino que estudava comigo. Ele me pediu em namoro no dia do meu aniversário, dançou comigo, foi meu príncipe. Já era meu paquerinha, tomei coragem, respirei fundo e o convidei [para a festa], já estava apaixonadinha por ele. Ele topou, também era apaixonado por mim, mas a gente não falava nada. No dia do meu aniversário, ele me pediu em namoro, foi muito fofo, namoramos um tempão", relembrou em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera (43), em 2017.

"Foi o primeiro menino que beijei. Beijei ele de 14 para 15 anos, era bem velha para a minha geração. Era tarde, até. Hoje então, acho que as meninas estão fazendo as coisas muito precocemente. Mas não fui o primeiro beijo dele pois ele era bem espertinho, já tinha ficado com várias", acrescentou a ex-esposa de Lucas Lima sobre o primeiro namoro.

Posteriormente, Sandy chegou a viver outro relacionamento entre idas e vindas de seu namoro com Lucas Lima . Quem ganhou o posto de namorado da cantora em 2000 foi Paulinho Vilhena (44), que conheceu a cantora nas gravações da série Sandy e Júnior, em 1998.

Os dois engataram romance após a segunda temporada do programa, mas a relação terminou depois de oito meses. "Namorei muito pouco. Namorei esse menino, o Lucas, o Paulinho Vilhena, aí namorei o Lucas de novo, aí a gente terminou, eu voltei com ele e depois casei", compartilhou a cantora.