Conheça Vini Albuquerque, ex-namorado com quem Bella Campos teve 'recaída'

Bella Campos foi vista em clima de intimidade com ex-namorado no Rio de Janeiro

A atriz Bella Campos foi vista em clima de intimidade com um ex-namorado, cerca de um mês após anunciar o término com o cantor MC Cabelinho. Na noite desta terça-feira, 26, a artista foi clicada com o modelo Vini Albuquerque, enquanto curtia uma roda de samba no Rio de Janeiro, em uma "recaída".

Carioca, o ex-namorado de Bella Campos ficou nacionalmente conhecido ao interpretar o melhor amigo de Chiara (Jade Picon) na novela Travessia. Antes, ele também participou do clipe de Girl from Rio, de Anitta.

O modelo de 23 anos chegou a começar a cursar Direito na faculdade, mas deixou o curso para se dedicar à carreira artística. Ele e Bella se conheceram durante os testes para atuar em Malhação, no ano de 2020. A temporada foi cancelada devido à pandemia de Covid-19, mas a relação dos dois evoluiu para um namoro.

Hoje, Albuquerque tem cerca de 5.800 seguidores em seu perfil do Instagram, em que costuma compartilhar fotos de trabalhos como modelo e também cliques em viagens, festivais e momentos curtindo o Rio de Janeiro.

Quando Bella Campos estreou na novela Pantanal, em 2022, no papel de Muda, os dois já tinham colocado um fim no namoro. Apesar disso, a relação do ex-casal continuou em harmonia, como pôde ser visto nesta terça-feira.

De acordo com o jornal, os dois teriam se encontrado no Samba do Trabalhador, na Vila Isabel, tradicional reduto de bambas no Rio de Janeiro. Depois, eles teriam visitado o Beco do Rato, no Centro do Rio, onde estavam juntos quando foram flagrados na companhia de outros amigos.

Neste ano, após o término da relação com Cabelinho, Bella Campos e Albuquerque chegaram a trocar mensagens publicamente, mostrando que o clima é de reaproximação. A atriz terminou seu último relacionamento após uma suposta traição do cantor.

CONFIRA FOTOS DE VINI ALBUQUERQUE, EX-NAMORADO DE BELLA CAMPOS: