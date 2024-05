Aniversário da filha de Roberto Justus e saúde de Poliana Rocha agitaram semana

Aniversário de Vicky Justus, Poliana Rocha doente e Maya Massafera no Festival de Cannes chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil; confira o que bombou

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão a festa de aniversário de Vicky Justus, filha de Roberto Justus (69); doença de Poliana Rocha (47) e o Festival de Cannes, mas não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

O empresário Roberto Justus e a esposa, a influenciadora digital Ana Paula Siebert (36), celebraram o aniversário de 4 anos da filha, Vicky, em grande estilo. Eles reuniram os amigos e familiares na fazenda deles para uma festa luxuosa com o tema da animação A Pequena Sereia.

Vicky ganhou um bolo de aniversário com quatro camadas e muitos detalhes caprichados, incluindo a personagem Pequena Sereia, vários corais coloridos e até uma caverna na base do doce. No topo, ela ganhou uma vela com o número quatro para representar sua nova idade.

MUITO EMOCIONANTE

Neste momento tão especial, sem avisar ninguém, a influenciadora digital Fabiana Justus (37), filha de Roberto, e seu marido, Bruno D’Ancona, decidiram ir à festa de aniversário de Vicky, que é a irmã caçula dela.

Ela está em isolamento desde que descobriu o câncer em janeiro deste ano. Fabiana passou por longos meses de tratamento até realizar o transplante de medula óssea. Agora, ela segue em recuperação para reconstruir sua imunidade. Por isso, está isolada e sem encontrar a família e os amigos. Porém, a influenciadora abriu uma exceção para comparecer no aniversário da irmã.

INTERNACIONAL

A influenciadora digital Maya Massafera (43) chamou a atenção com sua passagem pelos eventos do Festival de Cinema de Cannes, na França, nos últimos dias. A famosa mostrou seu look chiquérrimo para aproveitar seu primeiro evento público desde que mostrou o resultado de sua transição ao público.

Depois de curtir alguns eventos luxuosos, como o festival de cinema, a influenciadora digital e produtora de moda decidiu turistar pelas ruas da cidade e caprichou na escolha do look com uma saia fendada até o limite.

NEM TUDO SÃO FLORES

Mesmo tendo chamado atenção em Cannes, Maya também passou por alguns momentos conturbados nos bastidores de sua viagem. De acordo com o colunista Leo Dias, a influenciadora teria sofrido uma crise de ansiedade e disforia no hotel. Assim, ela teria passado o dia em seu quarto na terça-feira, 21, enquanto se recuperava. Inclusive, ela não teria conseguido ir a um evento para o qual já estava pronta.

POR MOTIVOS DE SAÚDE

A esposa do cantor Leonardo (66), Poliana Rocha, ficou doente nos últimos dias e ao sentir sintomas preocupantes foi até o hospital ter um diagnóstico. Com uma gripe forte, a empresária precisou se isolar e cancelar vários compromissos, inclusive, ela ficou sem ver suas netas, as filhas de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Em sua rede social, a loira lamentou o tempo que está sem ter contato com Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. A famosa então relembrou uma foto fofíssima que tirou com as pequenas na fazenda e falou sobre a saudade que está sentindo delas.

OPINIÃO DE UM ESPECIALISTA

Poliana Rocha se tornou assunto nesta semana após desabafar sobre a saudade das netas, já que não pôde vê-las após receber o diagnóstico de uma gripe forte. De acordo com a pneumologista Maria Cecília Maiorano, a doença requer acompanhamento médico e pode ter complicações graves caso não seja tratada.

Nesta quinta-feira, 23, Poliana Rocha usou as redes sociais para desabafar sobre a saudade que está sentindo das netas, filhas de Virginia Fonseca (26) e Zé Felipe (25). Por causa da gripe, ela não pôde ver as pequenas para seguir o tratamento e não passar a doença para elas.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE POLIANA ROCHA: