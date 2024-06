Anitta rebate críticas após participação em podcast: ‘Gente burra'

Em participação em podcast, Anitta explicou por que deixou de usar anticoncepcional e revela método escolhido para prevenir gravidez

Nesta quarta-feira, 05, Anitta se mostrou incomodada com as críticas recebidas após uma entrevista, chamando algumas pessoas de ignorantes. A cantora resolveu rebater as críticas em uma postagem no X - o antigo Twitter.

"Às vezes, ver comentários de algumas pessoas sobre uma entrevista faz eu me dar contar de como tem gente burra no mundo.... caraca.. que doideira", escreveu ela. Nos comentários, os seguidores reagiram ao desabafo. "Você dá sorte da maioria dos seus fãs serem inteligentes, viu?", comentou um usuário. Anitta respondeu com um "sim" e risos.

As vezes, ver comentários de algumas pessoas sobre uma entrevista faz eu me dar contar de como tem gente burra no mundo.... caraca.. que doideira — Anitta (@Anitta) June 5, 2024

Nesta semana, Anitta participou do podcast "On Purpose with Jay Shetty", exibido na segunda-feira, 03. Durante a conversa, ela abordou diversos tópicos. Entre eles, o desejo de implementar uma "lei anti-riqueza" para reduzir a desigualdade social, a decisão de parar de usar métodos anticoncepcionais como pílulas e DIU, os abusos que sofreu na infância, e a questão de não ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Neste último ponto, ela mencionou a técnica da constelação familiar, que gerou controvérsias entre os internautas.

Anitta abre o jogo e revela motivo de ter parado de usar anticoncepcional

Anitta abriu o jogo sobre sua vida pessoal e sua saúde e revelou por que não utiliza anticoncepcionais como pílulas ou DIU. Ela explicou o que mudou na sua vida após deixar de usar métodos anticoncepcionais com hormônio.

"Era uma loucura com os hormônios, porque a vida nunca era estável, era como uma montanha-russa, loucura. Meu corpo não recebia isso bem”, começou a cantora, explicando que teve muitos efeitos colaterais.

"Antes, eu era muito preocupada em ser mais bem-sucedida e ser mais rica. Os hormônios do anticoncepcional causaram perda de cabelo, loucura na minha pele, mudanças bruscas no humor, em que eu ficava muito deprimida em certos momentos e depois muito feliz e irritada. Era uma montanha-russa e eu não queria mais isso",contou