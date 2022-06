Anitta rasga o verbo sobre cancelamento: ''Vamos arrumar alguma coisa pra fazer''

Cantora Anitta se pronuncia sobre as polêmicas com críticas a alguns artistas nos últimos dias e reflete sobre cancelamento

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 08h51

A cantora Anitta (29) decidiu se pronunciar sobre a onda de cancelamento nas redes sociais.

Na quinta-feira, 23, nos Stories de seu Instagram, a artista desabafou sobre ser detonada pelo público e saiu em defesa de Jade Picon (20), GKay (29) e Maisa Silva (20), Priscilla Alcântara (26) e Juliano Floss que foram alvos de críticas nos últimos dias.

Ela ainda pediu para que os artistas não se afetem com os comentários maldosos dos haters de plantão.

"É a pessoa que não pode fazer tatuagem porque Deus não vai gostar, aí a outra pessoa quer ser atriz e não pode ser, já nem sei mais o porquê, aí a pessoa que é apresentadora desde que nasceu, nasceu em programa de TV, já não é boa, aí tem a pessoa que dança...".

“É todo mundo falando mal de todo mundo. Gente? Vocês não estão sendo felizes não? Ninguém está vivendo a vida! […] Nada pode, todo mundo está chato, todo mundo tem a mesma opinião, todo mundo quer reclamar… Vamos arrumar alguma coisa para fazer”, disparou a cantora.

Anitta ainda disse que considera ter inaugurado o cancelamento no Brasil e que, por isso, já não se importa mais com as opiniões alheias. "Só fala o f*da-se. Pra mim todo mundo ou me ama, ou não sabe que eu sou. Falou mal de mim? É porque me acompanha, me ama, e quer falar alguma coisa. Falou bem? Me ama também, ai que legal. Não falou nada? Aí a já não me conhece, tá ótimo“.

Vale ressaltar que Priscilla foi criticada por ter feito uma tatuagem; Gkay por conta dos procedimentos estéticos; Jade, pelo papel em nova novela da TV Globo, Juliano pelas danças no aplicativo Tik Tok, e Maisa foi detonada pela apresentadora Sônia Abrão após suposta contratação da Globo para comandar o novo Vídeo Show.

Anitta posta cliques com namorado e anuncia nova música

Recentemente, Anitta anunciou mais um novo single ao publicar fotos ao lado do namorado na web! Ela apareceu com o namorado Murda Beatz e os artistas J Balvin e Quavo, que participarão na nova canção, NO MAS, que será lançada no dia 8 de julho.

Confira o pronunciamento de Anitta sobre a onda de cancelamento: