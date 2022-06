Anitta posta cliques com o namorado Murda Beatz para anunciar música nova

Anitta apareceu com Murda Beatz, J Balvin e Quavo para anunciar o lançamento da canção “NO MAS”

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 17h51

Nesta quinta-feira, 16, Anitta (29) anunciou seu mais novo single em grande estilo e ao lado do namorado no Instagram!

A cantora apareceu em cliques ao lado do namorado Murda Beatz e com os artistas J Balvin e Quavo, que participarão na nova canção com a cantora.

Anitta fará uma parceria com Murda Beatz e os os cantores J Balvin e Quavo na nova música “NO MAS” que será lançada no dia 8 de julho.

Os fãs da dona do hit Boys Don’t Cry foram à loucura com a novidade. “A felicidade que sinto com essa novidade”, comentou uma seguidora. Outro fã previu: “Hit Global”.

Um seguidor da cantora escreveu nos cometários: “Mais um feat pra carreira”. E outra fã elogiou: “Que mulher”.

Quem também comentou na publicação foi o cantor brasileiro Felipe Ret que lançou neste dia 16 seu novo álbum que contém um feat com Anitta. “Manda um salve para o Quavo”, pediu o artista.

Confira aqui o post de Anitta!