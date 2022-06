Sonia Abrão detona Maisa como apresentadora na Globo

Durante o 'A Tarde é Sua', Sonia Abrão falou mal de Maisa após saber que a atriz está cotada para apresentar 'Vídeo Show'

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 10h13

A apresentadora Sonia Abrão (64) resolveu comentar sobre os boatos de que Maisa Silva (20) seria contratada pela TV Globo.

Na quarta-feira, 22, durante seu programa A Tarde É Sua, na RedeTV!, a jornalista criticou a proposta de colocar a atriz no comando do novo Vídeo Show e o desempenho da antiga funcionária do SBT.

"Eu acho a Maisa chata e antipática. Não consigo entender tudo isso que fazem em volta dela. Essa história de só ela na bancada não vai durar muito", disparou Sonia.

"Se eu tiver enganada mordo a minha língua e vou engolir o que estou dizendo. Não acho que dura muito”, disse ainda.

Abrão comentou que Maisa deveria estrelar uma novela e ainda defendeu que Ana Clara deveria assumir a bancada da atração. “Ela não tem essa sustentação, deixa ela na TV paga fazendo seriado ou um personagem… deixa ela lá. Agora chamar ela pra bancada do Video Show, um programa que tá atravessando décadas numa mudança tão drástica? Eu prefiro mil vezes a Ana Clara.”

A emissora cogitou o nome de Maisa para o programa, mas também considera nomes como Sabrina Sato, Ana Clara Lima e Paulo Vieira, segundo informações do Observatório da TV.

Maisa Silva é elogiada por Luciano Huck

O apresentador Luciano Huck (50) elogiou a atriz Maisa Silva no palco do Domingão com Huck. Ela foi jurada da Dança dos Famosos e aproveitou para relembrar sua carreira na TV. “Eu achava que você pequenininha era um robô que tinha alguém dentro de você, porque é muito impressionante. Eu tinha medo de você, na verdade. Como que pode, desse tamanho, fazer isso tudo?”, disse o marido de Angélica.

“Eu era de boa. Os meus pais brincam que eu era uma pessoa no palco e outra em casa. Porque em casa tinha regra, tinha dever, obrigação... E, no palco, era assim: solta a criatura e ela pode fazer o que quiser! E eu fazia”, respondeu Maisa.