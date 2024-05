Anitta já foi católica; saiba por que cantora decidiu deixar a religião

Ao deixar a Igreja Católica, Anitta se voltou ao candomblé, religião do pai, o mineiro Mauro Machado, mais conhecido como Painito

Anitta (31) voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, nesta segunda-feira, 13. Após anunciar que lançará a música Aceita para mostrar a sua religião e postar fotos no terreiro de candomblé, realizando os rituais, a cantora perdeu cerca de 100 mil seguidores. Mas você sabia que a artista já foi católica?

Em entrevista para a Harper´s BAZAAR americana, Anitta explicou por que deixou a Igreja Católica. Ao lado do avô, que tocava piano, ela cantava na igreja quando tinha apenas 7 anos. Mas, quando viu seu padre favorito ser expulso depois de homenagear "a cultura negra e a religião negra" no Dia da Consciência Negra, em uma missa sobre Zumbi dos Palmares, houve uma reviravolta em sua vida.

"Fiquei muito frustrada e não queria voltar", contou a artista, que logo se voltou ao candomblé, religião do pai, o mineiro Mauro Machado (60), mais conhecido como Painito. "Quando vem das comunidades pobres, as pessoas veem isso como uma coisa ruim. Quando vem dos negros, quando vem dos índios, quando vem dos asiáticos, todas as pessoas que sofrem racismo, acho que essas religiões sofrem mais", disse.

PERDA DE SEGUIDORES

Após perder cerca de 100 mil seguidores nesta segunda-feira, Anitta não se abalou e até viu a situação por um lado bom. "Perdi 100k seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo o que já não me serve mais. Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade. Axé", declarou.

Ao postar as fotos no terreiro, a cantora escreveu um texto em inglês explicando sobre sua nova música. "Eu sou Longun Edé. O grande príncipe herdeiro da raça dos meus pais! Tenho a sensibilidade e a inteligência de minha mãe e a bravura e a esperteza de meu pai. Caçador e pescador, sou minha própria natureza. Sou o único capaz de reunir todos os mundos. Sou o equilíbrio entre os homens e as mulheres. Sou cultuado nos axés do Brasil", começou ela.