Angélica abre álbum de fotos e comemora Dia da Família: ''Meu porto seguro''

A apresentadora Angélica (49) usou as redes sociais na segunda-feira, 15, para celebrar o Dia da Família! Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de registros com o comandante do Domingão, Luciano Huck (51), e os três herdeiros!

Na publicação, a artista surgiu em diferentes momentos ao lado do marido e dos filhos, Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15, e da caçula, Eva, de 10 anos, e declarou todo seu amor.

"Hoje é o Dia Internacional da Família e eu não poderia deixar de celebrar! Minha família é o meu porto seguro, é onde eu encontro amor, apoio e companhia. Essas fotos que compartilho com vocês são só um pedacinho da minha história e de como a minha família é importante para mim. São momentos simples, mas que guardo com muito carinho no coração. Feliz Dia Internacional da Família!", escreveu Angélica ao legendar a postagem.

Confira o post de Angélica sobre o Dia da Família:

Angélica mostra carta emocionante que recebeu da filha

A apresentadora Angélica encantou ao compartilhar um momento especial a com a filha, Eva Huck. Neste domingo, 14, de Dia das Mães, a famosa ganhou uma carta emocionante da menina e ainda ganhou uma maquiagem feita por ela.

Na legenda do vídeo, em que apareceu sendo maquiada pela garota, a esposa de Luciano Huck escreveu o texto da filha e impressionou com as palavras tocantes da jovem.

"Mãe, é só paixão. Mãe, você é incrível. E é verdade… Você sempre vai ser meu raio de sol! Você torna minha vida melhor, que sorte a minha! Na hora do parto você foi forte e não desistiu. Minhas bochechas doem de tanto rir, de te ver em tantos momentos, de tantas gargalhadas... dói minha barriga. O amor de mãe é inspirador, e tenha certeza que é amor", falou Eva.