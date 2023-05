Angélica abre a intimidade e mostra carta emocionante que recebeu da filha: ''Dói''

Filha de Angélica escreve carta emocionante para a apresentadora e relembra até momento tenso da família; veja

A apresentadora Angélica (49) encantou ao compartilhar um momento especial a com a filha, Eva Huck (10). Neste domingo, 14, de Dia das Mães, a famosa ganhou uma carta emocionante da menina e ainda ganhou uma maquiagem feita por ela.

Na legenda do vídeo, em que apareceu sendo maquiada pela garota, a esposa de Luciano Huck (51) escreveu o texto da filha e impressionou com as palavras tocantes da jovem.

"Mãe, é só paixão. Mãe, você é incrível. E é verdade… Você sempre vai ser meu raio de sol! Você torna minha vida melhor, que sorte a minha! Na hora do parto você foi forte e não desistiu. Minhas bochechas doem de tanto rir, de te ver em tantos momentos, de tantas gargalhadas… dói minha barriga. O amor de mãe é inspirador, e tenha certeza que é amor", falou Eva.

A menina até relembrou um momento tenso da família. "No nosso acidente do avião, você não queria ir para o médico para cuidar de nós, e sério mãe, você me inspira! O mundo precisa de mais pessoas como você…,e quando crescer vou ser igual você, não é cópia não, e sim inspiração! Você me dá apelidos estranhos mais eu sei que é amor, me prometa que até quando eu crescer não irá acabar esse amor! Te amo infinito!", disse ela.

Veja o vídeo de Angélica com a filha:

Famosas defendem Angélica após polêmica com presente de Dia das Mães: "Delicioso"

Amigas famosas saíram em defesa de Angélica após a loira fazer uma sugestão ousada de presente para o Dia das Mães. Em um vídeo nas redes sociais, ela deu uma dica inusitada para os fãs.

"Já pensou em dar vibrações de bem-estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou num cartão bonitinho", disse ela. A global então sugeriu que filhos presenteiem suas mães com um vibrador.

A postura ousada rendeu críticas de fãs conservadores. "Há muito tempo não vejo algo tão desnecessário e ridículo", comentou um. "Colocar mãe no meio disso?", disse outro. "Esse tipo de “presente” passa longe do que realmente representa o dia das mães. Totalmente sem noção", disse outro.