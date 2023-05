Letticia Munniz se declara para Luciano Huck após polêmica: "Você não faz ideia"

Letticia Munniz se declara para Luciano Huck; ela teve a chance de falar ao vivo no 'Domingão' após polêmica com biquíni

A modelo Letticia Munniz desabafou nas redes sociais nesta segunda-feira, 8, e publicou uma mensagem para Luciano Huck após o desabafo certeiro que fez durante o Domingão com Huck.

É que ao vivo ela fez questão de rebater os comentários negativos que sofreu na última semana ao ser flagrada na praia de biquíni. Durante a atração, ela teve a oportunidade de se pronunciar. Depois, agradeceu o carinho do apresentador.

"Obrigada por tudo, Luciano Huck! Você não faz ideia do tanto que importa e representa pra tanta gente a chance que você me dá de fazer parte desse programa! Você tá realizando o sonho da criança que ouviu que com o corpo que tinha nunca estaria aí na TV. Como é bom poder mudar o mundo ao seu lado!", disparou ela.

Durante o Domingão com Huck, a apresentadora reagiu aos comentários que precisou ouvir após aparecer na praia."Todas as pessoas do mundo decidiram comentar sobre o meu corpo, e falar que eu não tinha que usar esse biquíni, que eu não tinha noção, que eu estava ridícula, que tinha que emagrecer", lamentou ela durante o programa.

MAIS DESABAFO

A modelo e influencer Letticia Munniz, que apresenta publicidades no Domingão com Huck, da Globo, rebateu críticas. Em um post nos stories do Instagram, ela alfinetou quem falou sobre o seu corpo. “Povo discutindo meu exame de sangue. É mole? Povo perde um tempo para criticar os outros, minha gente. Eu estou aqui é rindo”, disse ela, que ainda mostrou novas imagens com o biquíni ousado.

Ainda nos stories, Letticia Munniz compartilhou uma reflexão sobre a sua relação com o corpo aolongo dos anos. “Partes do meu corpo que eu odiava quando eu era mais nova e hoje eu posso até não amar, mas está tudo bem. Eu odiava meu joelho porque ele parecia duas bisnaguinhas de lado. Eu tentei de tudo pra mudar o formato deles, mas nada adiantou. Hoje eu não tenho mais nada contra eles. E quem é que não gosta de um pãozinho né? Eu sempre tive bração. Quando eu era adolescente, eu ia para a escola de moletom, mesmo no calor de 40 graus do Espírito Santo. Eu odiava usar qualquer tipo de blusa sem manga e eu daria tudo para ter um braço fino. Hoje eu já entendi que o meu biotipo é ser toda grandona. Eu amo ser assim e adoro meu bração forte. A minha bunda. Dá pra acreditar que eu já odiei essa bunda linda? Eu cresci ouvindo que eu era uma falsa magra e eu achava que se eu não tivesse essa bunda tão grande, aí sim eu realmente seria magra. E todos os meus problemas estariam resolvidos. Era quase impossível comprar calça jeans que coubesse direito na minha bunda”, disse ela.