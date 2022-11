Andressa Urach recebe alta após 20 dias internada e se pronuncia na web

Influenciadora e modelo Andressa Urach deixa ala psiquiátrica de hospital na companhia de familiares e atualiza fãs na web

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 13h05

A influenciadora digital Andressa Urach (35) recebeu alta no sábado, 19, após dias internada em hospital por conta de um surto.

Depois de passar 20 dias em ala psiquiátrica, a modelo finalmente teve alta hospitalar e voltou para casa com seus familiares, que compartilharam um vídeo em seu canal no YouTube indo buscá-la.

A famosa virou assunto nas redes sociais nos últimos dias após a nova internação. Segundo Thiago Lopes, de quem está separada, e pai do caçula de Andressa, o pequeno Leon, ela teve um surto psicótico e foi levada à unidade médica para tratar de sua saúde mental.

“Oi, gente. Tudo bem? Olha eu passando por aqui depois de tanto tempo. Agradeço todos vocês que nos acompanham aqui sempre, minhas seguidoras fiéis que estão sempre torcendo e orando por mim”, disse a ex-Fazenda ao surgir lado da mãe, Marisete De Faveri, no registro.

“Estou orientada a não ficar muito sobre tudo o que está acontecendo…”, continuou Urach. A mãe dela pediu aos internautas que não mandem mensagens, já que ela precisa de descanso.

"Recomendação médica, viu meninas? A médica conversou comigo e nesta primeira semana é relax, sem mídias sociais, sem ficar falando muita coisa, depois quando passar, ela vai falar, vai conversar, então peço que vocês nos ajudem, nos respeitem. Ela precisa desse tratamento, agora em casa”, disse Marisete.

Na noite de sábado, 19, em seu perfil no Instagram, Andressa postou fotos do filho caçula, Leon, e lamentou a saudade e pediu orações aos fãs: “Saudades do meu Leon, 20 dias longe dele! Nos coloquem em suas orações. Eu oro por vocês e vocês oram por mim?! Senhor Jesus está na frente de tudo! E sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.”

Confira Andressa Urach recebendo alta de clínica psiquiátrica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial)

Após polêmicas, Andressa Urach comemora aniversário em família

Em outubro, Andressa Urach completou 35 anos de vida e comemorou a data especial ao lado de sua família. Após enfrentar algumas polêmicas com o filho mais velho, Arthur (17), com quem se reconciliou recentemente, a modelo compartilhou nas redes sociais algumas fotos de um ensaio fotográfico que realizou ao lado do primogênito, do marido, Thiago Lopes, e do filho do casal, Leon, e celebrou o novo ciclo.

"Hoje eu estou completando 35 anos e tenho muito para agradecer a Deus. Obrigada Jesus por me permitir ter uma família! Obrigada pela vida dos meus filhos! Obrigada pela vida do meu marido! Obrigada pela vida dos meus familiares. Obrigada por me permitir respirar. Obrigada por me dar a tua PAZ. Eu te amo Espírito Santo e não sou nada sem ti", escreveu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!