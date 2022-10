Após polêmicas, Andressa Urach comemora aniversário ao lado do marido e dos filhos

A modelo Andressa Urach completou 35 anos nesta terça-feira, 11, e comemorou a data ao lado do marido e dos dois filhos

Nesta terça-feira, 11, Andressa Urach completou 35 anos de vida, e comemorou a data especial ao lado de sua família.

Após enfrentar algumas polêmicas com o filho mais velho, Arthur (17), com quem se reconciliou recentemente, a modelo compartilhou nas redes sociais algumas fotos de um ensaio fotográfico que realizou ao lado do primogênito, do marido, Thiago Lopes, e do filho do casal, Leon (7 meses), e celebrou o novo ciclo.

"Hoje eu estou completando 35 anos e tenho muito para agradecer a Deus. Obrigada Jesus por me permitir ter uma família! Obrigada pela vida dos meus filhos! Obrigada pela vida do meu marido! Obrigada pela vida dos meus familiares. Obrigada por me permitir respirar. Obrigada por me dar a tua PAZ. Eu te amo Espírito Santo e não sou nada sem ti", escreveu ela na publicação.

Nos comentários, Urach recebeu mensagens de felicitações. "Feliz Aniversário, e que Deus te abençoe tu e tua família sempre!", disse uma seguidora. "Parabéns, toda felicidade do mundo", desejou outra. "Parabéns @andressaurachoficial Que Jesus continue iluminando seus caminhos. Muita saúde, alegria e prosperidade", comentou uma fã.

Confira as fotos de Andressa Urach com a família:

