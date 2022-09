Andressa Urach reencontra com filho após reconciliação: "O amor vence"

Andressa Urach tem reencontro com filho após quatro meses de discussões públicas e compartilha encontro feliz com a família

Na madrugada desta segunda-feira, 26, a ex-Fazenda Andressa Urach (34) deixou os fãs animados ao anunciar a reconciliação com seu filho, Arthur, de 17 anos, com quem protagonizou uma briga pública nos últimos quatro meses após o rapaz pedir emancipação.

A modelo reencontrou o herdeiro e sua namorada, Brenda Medeiros, para um momento descontraído em família. Nas redes sociais, os três posaram coladinhos enquanto lanchavam e aproveitavam o restante do final de semana.

"O amor sempre vence. Obrigada, Jesus, por ouvir as orações de um mãe, aqui. Meus filhos são a minha vida! Eu te abençoo, Arthur e Brenda", escreveu ela na legenda da publicação compartilhada no Instagram.

Os fãs, é claro, não deixaram de celebrar o momento e a reconciliação dos três. "Muito amor para vocês! Família linda", disse uma admiradora. "Assim como deve ser! Feliz por vocês", destacou outra. "O amor é sempre mais forte", completou uma terceira.

Há pouco tempo, Andressa Urach revelou que não vai mais trabalhar como modelo. “Não sou mais aquela Andressa, e roupa começou a me incomodar. O decote e a roupa justa me lembraram muito a Andressa do passado. Por mais que não tivesse nada demais, era só a inauguração das lojas, essa Andressa gostosona não faz mais parte de mim”, começou a explicar.

A loira comentou que aceitou o trabalho pelo dinheiro, assim como fez o fez para apresentar o Miss Bumbum 2021. “Começou a incomodar minha consciência. Financeiramente, iria ajudar muito. O cachê era muito bom, e eram muitos [eventos]. Que nem a oportunidade do Miss Bumbum. Na época eu aceitei porque estava precisando muito do dinheiro, mas minha consciência me incomodava”, desabafou.

