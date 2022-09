Andressa Urach comemora atitude de Deolane Bezerra em A Fazenda 14

Andressa Urach revela que se identificou com atitudes de Deolane Bezerra durante A Fazenda 14

A modelo Andressa Urach surpreendeu os seguidores ao se comparar com a advogada e influencer Deolane Bezerra. Ela relembrou a sua participação em A Fazenda 6 ao ver as brigas de Deolane em A Fazenda 14, da Record TV.

Na época, Andressa teve uma grande discussão com Denise Rocha. Agora, Deolane protagonizou brigas com Deborah Albuquerque logo nos primeiros dias de confinamento.

“Nova Andressa Urach. Gente, até a briga de peitos com a Denise. Estou chocada. Me vi todinha ali”, disse ela em um post nas redes sociais.

Andressa Urach abandona a carreira de modelo

Há pouco tempo, Andressa Urach revelou que não vai mais trabalhar como modelo. “Não sou mais aquela Andressa, e roupa começou a me incomodar. O decote e a roupa justa me lembraram muito a Andressa do passado. Por mais que não tivesse nada demais, era só a inauguração das lojas, essa Andressa gostosona não faz mais parte de mim”, começou a explicar.

Andressa comentou que aceitou o trabalho pelo dinheiro, assim como fez o fez para apresentar o “Miss Bumbum 2021”. “Começou a incomodar minha consciência. Financeiramente, iria ajudar muito. O cachê era muito bom, e eram muitos [eventos]. Que nem a oportunidade do Miss Bumbum. Na época eu aceitei porque estava precisando muito do dinheiro, mas minha consciência me incomodava”, desabafou.

