Andressa Urach desiste de trabalho como modelo: “Não sou mais aquela Andressa”

A empresária revelou sua decisão de desistir de um trabalho como modelo por conta de seus princípios religiosos

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 12h47

Nesta última sexta-feira, 26, Andressa Urach (34) publicou um vídeo em seu canal do YouTube explicando o porquê de ter desistido de um trabalho como modelo.

A empresária desistiu de um trabalho para uma loja de artigos para automóveis, que seria seu retorno como modelo após ter seu primeiro filho, Leon (6 meses).

“Não sou mais aquela Andressa, e roupa começou a me incomodar. O decote e a roupa justa me lembraram muito a Andressa do passado. Por mais que não tivesse nada demais, era só a inauguração das lojas, essa Andressa gostosona não faz mais parte de mim”, começou a explicar.

Andressa comentou que aceitou o trabalho pelo dinheiro, assim como fez o fez para apresentar o “Miss Bumbum 2021”. “Começou a incomodar minha consciência. Financeiramente, iria ajudar muito. O cachê era muito bom, e eram muitos [eventos]. Que nem a oportunidade do Miss Bumbum. Na época eu aceitei porque estava precisando muito do dinheiro, mas minha consciência me incomodava”, desabafou.

A ex-Fazenda ainda comentou que parou de frequentar shows de música sertaneja pelo mesmo motivo que abandonou o trabalho de modelo.

“No início estava super divertido. Só que depois não era mais só em lojas, começou a ser em shows de música sertaneja. Por mais que meu caso fosse só entrevistar pessoas e subir no palco para dar brindes, não é mais um lugar que eu gosto de frequentar. Não gosto mais de show, ainda mais de música sertaneja. Me lembra meu passado. Começou a me incomodar”, refletiu.

