Ana Hickmann prestou depoimento de duas horas, diz site

Ana Hickmann esteve no Deic, em São Paulo, para prestar depoimento sobre a investigação que envolve a acusação de fraude

A apresentadora Ana Hickmann esteve no Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), em São Paulo, na última quarta-feira, 20, para prestar um depoimento sobre as acusações de fraude contra seu ex-marido, Alexandre Correa. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, ela esteve no local acompanhada de seu advogado Fernando José da Costa apenas um dia após registrar a notícia-crime em que pede a investigação de crimes de falsidade documental.

Segundo o site Metrópoles, o diretor do Deic, Fabio Pinheiros Lopes, informou que foi o responsável por colher o depoimento de Ana Hickmann para entender tudo o que aconteceu e que ela informou que o ex-marido era o gestor das empresas do casal. Agora, a investigação vai buscar identificar quem fez a suposta falsificação.

A defesa de Alexandre Correa informou à colunista Mônica Bergamo que ainda não teve acesso à denúncia.

Vale lembrar que Ana Hickmann e Alexandre Correa se separaram em 11 de novembro de 2023 após uma discussão na casa da família. Ela o acusou de agressão física e ele saiu de casa. Desde então, os dois deram entrada no pedido de divórcio e o caso corre na justiça.

Justiça autoriza a visitação de Alexandre Correa ao filho

O empresário Alexandre Correa recebeu a autorização da justiça para ter uma rotina de visitação ao seu filho, Alexandre, fruto do casamento com Ana Hickmann. De acordo com o colunista Leo Dias, a juíza da vara de família definiu que os avós paternos do menino podem ir buscá-lo na casa da mãe para levá-lo para encontrar o pai em determinados dias da semana.

Por causa da medida protetiva que Ana tem contra o ex-marido, ele não pode se aproximar dela. Assim, os avós podem ir buscar o menino nos dias de visitação. Além disso, a juíza também definiu que o menino passe alguns dias das férias com o pai e o destino da viagem deve ser informado para a mãe.

Há poucos dias, Alexandre Correa visitou o filho e contou como foi o encontro. "Filho foram 3 horas que valeram demais! Almoçamos na Vovó Helena. Você me fez um lindo desenho. Medimos você, tá bruto 1.61cm com 9 anos, altura de média de um menino de 14 anos. Ouvimos sua playlist. Você adormeceu no meu colo por 30 minutos e até deu um ronquinho. Fomos cortar o cabelo. E aquela despedida sem mimimi. Você é sinistro demais Ale. A melhor parte quando disse firme e seguro: “Eu sou o homem da casa agora, pai". Amo você até o infinito", contou.