Ex-marido de Ana Hickmann revela detalhes do reencontro com o filho

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa conta como foi o seu dia ao lado do filho, Alexandre, ao reencontrá-lo um mês após o fim do casamento

O empresário Alexandre Correa, que é ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, reencontrou o filho, Alexandre, cerca de um mês após a separação. Na segunda-feira, 11, ele contou que passou o dia ao lado do herdeiro e relatou com detalhes o que eles fizeram juntos.

Em posts nas redes sociais, ele mostrou fotos do herdeiro e contou que eles se divertiram juntos e tiveram uma tarde divertida. "Filho foram 3 horas que valeram demais! Almoçamos na Vovó Helena. Você me fez um lindo desenho. Medimos você, tá bruto 1.61cm com 9 anos, altura de média de um menino de 14 anos. Ouvimos sua playlist. Você adormeceu no meu colo por 30 minutos e até deu um ronquinho. Fomos cortar o cabelo. E aquela despedida sem mimimi. Você é sinistro demais Ale. A melhor parte quando disse firme e seguro: “Eu sou o homem da casa agora, pai". Amo você até o infinito", contou.

Alexandre Correa deixou a casa da família em Itu, no interior de São Paulo, após ser acusado de agressão por Ana Hickmann no início do mês de novembro. Depois da discussão do casal e de ela ligar para a polícia, ele saiu de casa e não viu mais o filho. Os dois se falaram por telefone, mas o encontro pessoalmente só aconteceu agora.

Ana entrou com pedido de divórcio do ex-marido e o caso segue na justiça.

View this post on Instagram A post shared by @alewin71

View this post on Instagram A post shared by @alewin71

Ana Hickmann fala sobre a vida após a separação

A apresentadora Ana Hickmann apareceu nas redes sociais neste domingo, 10, para refletir sobre a nova fase em sua vida após o fim do casamento com o empresário Alexandre Correa e de denunciar o ex-marido. Ela abriu uma caixinha de perguntas dos fãs e abriu seu coração.

Na primeira pergunta, um fã perguntou sobre como está o coração dela neste momento e a comunicadora contou que está triste, mas se mantém forte pelo filho, Alexandre. "O coração está muito triste. Eu diria até totalmente partido. É muito difícil a gente enfrentar tantos problemas, tantos desafios, tantas avalanche de sentimentos, de coisas difíceis e manter a cabeça de pé, se manter erguida… Mas, se eu não fizer isso, quem vai fazer pelo meu filho? Quem vai estar lá por ele? Eu, nesse momento, apesar de toda a tristeza, de toda a dor, eu não tenho direito de parar para chorar. Eu tenho outras coisas que preciso fazer, principalmente ficar bem”, disse ela.

E completou sobre a maternidade. "Quem é mãe vai me entender. A gente pode estar um caco por dentro, mas, aqui fora, por nossos filhos, a gente sempre vai estar bem, vai estar forte. A gente, como mãe, não tem esse direito de demonstrar fraqueza. Se eu ficar triste, se eu ficar fraca, ele vai refletir igual. E eu quero meu menino bem, eu quero meu menino forte”.

Logo depois, outro fã quis saber se ela está se sentindo mais segura e ela confirmou. "O primeiro passo para demonstrar segurança é denunciar uma relação abusiva. O primeiro passo para você mostrar força é denunciar um relacionamento abusivo. E quando a gente fala de um abuso, de maus tratos, eu não estou falando apenas da parte física, porque a parte física é praticamente a gota d’água, o ponto final de tudo, porque começa muito antes. E eu, hoje, posso dizer que eu demorei muito para ter essa segurança, demorei muito para ter essa coragem por inúmeros motivos, que eu ainda quero abrir meu coração e quero contar para vocês e acredito que muita gente vai se identificar. Mas, sim, hoje, eu me sinto mais segura e essa segurança está me ajudando demais a seguir adiante”, afirmou.

Por fim, Ana contou que está se sentindo mais leve e livre, mas a felicidade ainda é algo que quer alcançar. "Com certeza eu me sinto mais leve, eu me sinto livre e isso ajuda demais. Mas feliz? Isso ainda vai demorar um pouco para acontecer, mas eu estou lutando pela minha felicidade. Isso é o que importa”, comentou.