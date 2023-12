Ana Hickmann revela como anda seu coração após se separar

Recém-separada de Alexandre Correa e após denunciá-lo, Ana Hickmann é questionada sobre a nova fase em sua vida e diz: ‘Totalmente partido’

A apresentadora Ana Hickmann apareceu nas redes sociais neste domingo, 10, para refletir sobre a nova fase em sua vida após o fim do casamento com o empresário Alexandre Correa e de denunciar o ex-marido. Ela abriu uma caixinha de perguntas dos fãs e abriu seu coração.

Na primeira pergunta, um fã perguntou sobre como está o coração dela neste momento e a comunicadora contou que está triste, mas se mantém forte pelo filho, Alexandre. "O coração está muito triste. Eu diria até totalmente partido. É muito difícil a gente enfrentar tantos problemas, tantos desafios, tantas avalanche de sentimentos, de coisas difíceis e manter a cabeça de pé, se manter erguida… Mas, se eu não fizer isso, quem vai fazer pelo meu filho? Quem vai estar lá por ele? Eu, nesse momento, apesar de toda a tristeza, de toda a dor, eu não tenho direito de parar para chorar. Eu tenho outras coisas que preciso fazer, principalmente ficar bem”, disse ela.

E completou sobre a maternidade. "Quem é mãe vai me entender. A gente pode estar um caco por dentro, mas, aqui fora, por nossos filhos, a gente sempre vai estar bem, vai estar forte. A gente, como mãe, não tem esse direito de demonstrar fraqueza. Se eu ficar triste, se eu ficar fraca, ele vai refletir igual. E eu quero meu menino bem, eu quero meu menino forte”.

Logo depois, outro fã quis saber se ela está se sentindo mais segura e ela confirmou. "O primeiro passo para demonstrar segurança é denunciar uma relação abusiva. O primeiro passo para você mostrar força é denunciar um relacionamento abusivo. E quando a gente fala de um abuso, de maus tratos, eu não estou falando apenas da parte física, porque a parte física é praticamente a gota d’água, o ponto final de tudo, porque começa muito antes. E eu, hoje, posso dizer que eu demorei muito para ter essa segurança, demorei muito para ter essa coragem por inúmeros motivos, que eu ainda quero abrir meu coração e quero contar para vocês e acredito que muita gente vai se identificar. Mas, sim, hoje, eu me sinto mais segura e essa segurança está me ajudando demais a seguir adiante”, afirmou.

Por fim, Ana contou que está se sentindo mais leve e livre, mas a felicidade ainda é algo que quer alcançar. "Com certeza eu me sinto mais leve, eu me sinto livre e isso ajuda demais. Mas feliz? Isso ainda vai demorar um pouco para acontecer, mas eu estou lutando pela minha felicidade. Isso é o que importa”, comentou.

Ana Hickmann grava vídeo com áudio de Adriane Galisteu

A apresentadora Ana Hickmann surpreendeu os fãs ao fazer um vídeo usando um áudio da apresentadora Adriane Galisteu. As duas selaram a paz após anos de um atrito que tiveram no passado. O novo vídeo demonstrou que elas estão em paz depois de anos sem contato.

No novo vídeo, Hickmann exibiu o seu visual poderoso com vestido vermelho e joias luxuosas. Então, o som era o trecho de uma entrevista de Galisteu sobre sua autoestima. "Prefiro que me ame ou me odeie do que me ache mais ou menos, que seja tanto faz. Tanto faz eu não sou, nunca serei e não quero ser, luto para não ser”, dizia no áudio.

Na legenda do vídeo, Ana escreveu: “Disse tudo, Galisteu!”, e ainda colocou um emoji de boca vermelha.