Ana Hickmann grava vídeo e sela a paz com Adriane Galisteu: "Disse tudo"

Após fim de atrito com Adriane Galisteu, Ana Hickmann sela a paz publicamente ao gravar vídeo com áudio da apresentadora: ‘Disse tudo’

A apresentadora Ana Hickmann surpreendeu os fãs ao fazer um vídeo usando um áudio da apresentadora Adriane Galisteu. As duas selaram a paz após anos de um atrito que tiveram no passado. O novo vídeo demonstrou que elas estão em paz depois de anos sem contato.

No novo vídeo, Hickmann exibiu o seu visual poderoso com vestido vermelho e joias luxuosas. Então, o som era o trecho de uma entrevista de Galisteu sobre sua autoestima. "Prefiro que me ame ou me odeie do que me ache mais ou menos, que seja tanto faz. Tanto faz eu não sou, nunca serei e não quero ser, luto para não ser”, dizia no áudio.

Na legenda do vídeo, Ana escreveu: “Disse tudo, Galisteu!”, e ainda colocou um emoji de boca vermelha.

O que aconteceu com Ana Hickmann e Adriane Galisteu?

O desentendimento entre Ana Hickmann e Adriane Galisteu aconteceu em 2012. Na época, Galisteu fez um comentário sobre Hickmann no programa Muito Mais dizendo que Ana seria uma pessoa melhor se tivesse filho. A declaração caiu mal na família de Hickmann e o ex-marido dela, Alexandre Correa, com quem era casada da época, fez críticas para a apresentadora.

Desde então, as duas não foram mais vistas nos mesmos locais e não tiveram mais contato. Elas voltaram a se encontrar no trabalho desde que Galisteu assinou com a Record TV. As profissionais conviveram em alguns programas de TV, mas só agora demonstram que fizeram as pazes.

Ana Hickmann falou sobre encontro com Adriane Galisteu na TV

No final de 2022, Ana Hickmann comentou sobre os rumores após gravar o programa Hoje Em Dia, da Record TV, com a participação de Adriane Galisteu. Na época, o encontro delas deu o que falar na internet e Ana garantiu que não tem nada contra a colega de trabalho.

“Queria aproveitar para desfazer algumas coisas que foram ditas no passado e que não eram verdade. Disseram que eu pedi para não me encontrar com ela ou que ela teria feito esse mesmo pedido. Isso procede. Algumas pessoas demonstraram, sim, preocupação [com o reencontro]. Mas o tempo passou, a gente amadureceu”, disse ela em um vídeo no YouTube.

Então, Ana comentou sobre quando participaram juntas do programa Hoje Em Dia em setembro deste ano. “Eu disse que fazia questão de fazer esse programa, para de uma vez por todas colocar uma pedra nisso. E torcia que também fosse dessa forma do lado dela. Porque não é legal. Preparamos um buquê de flores e a recebi pessoalmente”, afirmou.