Associação criminosa e esquema de pirâmide: Ana Hickmann acusa o ex-marido

Ana Hickmann acusa o ex-marido; segundo perícia, foram encontradas irregularidades, incluindo desvios milionários do patrimônio da artista

A apresentadora Ana Hickmann registrou uma notícia-crime contra o ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Nesta terça-feira, 19, ela pediu a investigação do empresário por vários crimes, incluindo falsidade documental, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular.

A notícia-crime foi protocolada na Delegacia Geral de Polícia de São Paulo e revelada pela colunista Mônica Bergamo, da 'Folha de S. Paulo'. A decisão foi tomada após uma perícia contratada pela apresentadora concluir que seu ex-marido opera uma associação criminosa e esquema de pirâmide.

Ainda de acordo com a colunista, pessoas próximas estavam envolvidas no esquema que teria desviado dinheiro do casal. Há a presença de "duas doações de R$ 200 milhões, em que ele aparece como único beneficiário".

Alexandre Correa afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso porque não conhece detalhes da denúncia. É possível que a equipe jurídica do empresário emita uma nota assim que tomar conhecimento da notícia-crime.

Alexandre Correa e Ana Hickmann terminaram o casamento após a apresentadora ser vítima de um episódio de violência doméstica em sua mansão em Itu, no interior de São Paulo. Ela prestou queixa contra o marido e pediu o oficialmente o divórcio.

Empresário reencontrou o filho

Há poucos dias, Alexandre Correa visitou o filho e contou como foi o encontro. "Filho foram 3 horas que valeram demais! Almoçamos na Vovó Helena. Você me fez um lindo desenho. Medimos você, tá bruto 1.61cm com 9 anos, altura de média de um menino de 14 anos. Ouvimos sua playlist. Você adormeceu no meu colo por 30 minutos e até deu um ronquinho. Fomos cortar o cabelo. E aquela despedida sem mimimi. Você é sinistro demais Ale. A melhor parte quando disse firme e seguro: “Eu sou o homem da casa agora, pai". Amo você até o infinito", contou.