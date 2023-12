Alexandre Correa recebe o direito de visitar o filho que teve com Ana Hickmann

Colunista revela a decisão judicial sobre a visitação de Alexandre Correa ao filho que teve com a apresentadora Ana Hickmann

O empresário Alexandre Correa recebeu a autorização da justiça para ter uma rotina de visitação ao seu filho, Alexandre, fruto do casamento com Ana Hickmann. De acordo com o colunista Leo Dias, a juíza da vara de família definiu que os avós paternos do menino podem ir buscá-lo na casa da mãe para levá-lo para encontrar o pai em determinados dias da semana.

Por causa da medida protetiva que Ana tem contra o ex-marido, ele não pode se aproximar dela. Assim, os avós podem ir buscar o menino nos dias de visitação. Além disso, a juíza também definiu que o menino passe alguns dias das férias com o pai e o destino da viagem deve ser informado para a mãe.

Há poucos dias, Alexandre Correa visitou o filho e contou como foi o encontro deles. "Filho foram 3 horas que valeram demais! Almoçamos na Vovó Helena. Você me fez um lindo desenho. Medimos você, tá bruto 1.61cm com 9 anos, altura de média de um menino de 14 anos. Ouvimos sua playlist. Você adormeceu no meu colo por 30 minutos e até deu um ronquinho. Fomos cortar o cabelo. E aquela despedida sem mimimi. Você é sinistro demais Ale. A melhor parte quando disse firme e seguro: “Eu sou o homem da casa agora, pai". Amo você até o infinito", contou.

Alexandre Correa nega rumores

O empresário Alexandre Correa, que é o ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, surpreendeu ao reaparecer nas redes sociais para negar um novo boato envolvendo o seu nome. Nesta quarta-feira, 13, o colunista Leo Dias compartilhou uma informação de que o ex-casal teria uma dívida na escola do filho, Alexandre.

O colunista informou que as mensalidades da escola estariam em aberto e aguardando o pagamento dos últimos seis meses. Porém, Alexandre desmentiu os boatos e informou que até já pagou a rematrícula do menino.

"O Leo Dias acabou de publicar que a escola do meu filho não era paga há seis meses. Isso é mentira! Isso não procede. A escola do meu filho era paga, sim. A rematrícula dele foi feita sim, no exercício de novembro. E a única mensalidade que estava em aberto era a mensalidade de 10/12. O meu último dia em exercício no escritório foi no dia 10/11, eu estou respondendo até o dia 10 de novembro, tá bom? Mensalidades até novembro estão pagas e a rematrícula foi feita. Essa nota não procede, me ajuda, corrige isso aí”, disse ele.