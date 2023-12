Ana Hickmann fala sobre questão financeira em separação: ‘O que mais pega'

Recém-separada, a apresentadora Ana Hickmann acusa ex-marido, Alexandre Correa, de destruiu seu patrimônio e falsificar assinaturas

Ana Hickmann abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e voltou a falar sobre relacionamentos tóxicos com seus seguidores neste domingo, 10. A apresentadora, que botou um fim no casamento de 25 anos com Alexandre Correa após acusá-lo de agressão física, disse que a questão financeira pesa muito na decisão de se separar.

"Para a minha surpresa, a questão financeira é o que mais pega quando a gente tem que dar um basta em um relacionamento tóxico. A questão financeira é o que nos desencoraja muitas vezes a dar esse primeiro passo. Na sequência tem a questão da sociedade e das pessoas que não acreditam que aquilo pode ter continuidade", analisou.

"Nós mulheres precisamos ter mais segurança do que somos capazes. Você é capaz de dar destino a toda a sua vida, de gerenciar sua vida financeira. Se eu sou capaz, você é capaz", finalizou ela.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da TV Record, a apresentadora insinuou que Alexandre destruiu seu patrimônio e o acusou de falsificar assinaturas.

"Trabalhar fora e ter seu próprio dinheiro pode ser sim importante para sermos independentes financeiramente, mas não é suficiente. Isso acontece porque independente da quantia que a gente tenha na conta, a nossa relação com o dinheiro e com a própria independência tem raízes mais profundas. As relações tóxicas acontecem em todas as faixas de renda e é preciso muito apoio, acolhimento e autoconhecimento para ter coragem para sair desta situação e construir um novo caminho", disse.

Ana Hickmann revela como anda seu coração

Em outra pergunta, um fã perguntou sobre como está o coração dela neste momento e a comunicadora contou que está triste, mas se mantém forte pelo filho, Alexandre Jr.. "O coração está muito triste. Eu diria até totalmente partido. É muito difícil a gente enfrentar tantos problemas, tantos desafios, tantas avalanche de sentimentos, de coisas difíceis e manter a cabeça de pé, se manter erguida… Mas, se eu não fizer isso, quem vai fazer pelo meu filho? Quem vai estar lá por ele? Eu, nesse momento, apesar de toda a tristeza, de toda a dor, eu não tenho direito de parar para chorar. Eu tenho outras coisas que preciso fazer, principalmente ficar bem”, disse ela.