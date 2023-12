Ana Hickmann afirma: ‘Evocaram uma ursa de verdade para proteger o filhote’

Em novo trecho da entrevista ao Domingo Espetacular, Ana Hickmann destaca a sua força para proteger o filho em meio ao processo de separação

A apresentadora Ana Hickmann fez uma declaração sobre a sua força em meio ao processo de separação do ex-marido, Alexandre Correa. Em um novo trecho de sua entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, ela comentou sobre o desejo de proteger o filho, Alexandre, neste momento de mudança na estrutura da família.

"Eu falava que éramos uma família urso. E eles conseguiram evocar a ursa de verdade para proteger o filhote. Evocaram uma mulher dentro de mim que eu nem sabia que existia. Só vou parar quando chegar e ter todas as minhas respostas", disse ela.

Além disso, a comunicadora contou sobre a repercussão de sua atitude de denunciar o ex-marido. "No primeiro dia (após a agressão) em que fui levar meu filho na escola de manhã, duas mães me abordaram. Uma delas foi muito forte. Ela já tinha me mandado mensagem e me abraçou", disse ela, e completou: "Eu não sabia da vida dela. Ela me disse: ‘você me representou quando foi na delegacia, porque eu já saí toda machucada e não pude levar adiante a denúncia porque ainda dependo financeiramente do meu ex-marido’. Quando fez aquilo [denunciar], me deu coragem, porque a gente não precisa mais disso".

Ana Hickmann confirma fim do casamento

A apresentadora Ana Hickmann confirmou que está separada de Alexandre Correa após denunciá-lo por violência doméstica. No programa Domingo Espetacular, da Record TV, ela contou que já entrou com o pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha, que protege as mulheres vítimas de agressão.

"A lei está aí para nos proteger, eu dou notícia sobre isso todo dia. A lei está cada mais forte. Ela me protegeu muito", disse ela, que ainda disse o divórcio será mais rápido pela Lei Maria da Penha.

"É muito mais rápido. O pedido de separação de corpos, o divórcio, muito mais rápido. Porque fica muito claro que aquele relacionamento não pode existir. E a gente tem que saber isso, isso vale para todas. O ministério público não esta ali para mim, serve para todas as mulheres. Para todas que passaram por isso. A gente só precisa saber usar e ter a coragem. Eu não sou mulher de malandro. Eu estou aqui machucada e fui machucada por muito tempo".

Ana contou que entende que viveu um relacionamento tóxico por muito tempo. "Ele me afastou de tudo e de todos. Ele colocava medo nas pessoas. Ele me colocou em uma redoma de tal forma que podia fazer o que queria comigo. Eu não tinha sábado, domingo, não via quando eu estava doente. Eu nunca reclamei porque sabia que estava fazendo a minha parte. Teve uma coisa na minha vida que foi muito forte: eu tenho a parte emocional muito forte, porque se fosse por você [Alexandre], anorexia, bulimia e depressão, não ia ter psicólogo para curar. Ainda bem que Deus me deu coragem aquele dia, para cortar esse ciclo vicioso todos os dias", contou.