Ana Hickmann e Alexandre Correa respondem perguntas quentes em vídeo

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 14h55

Ana Hickmann (41) e Alexandre Correa deixaram a vergonha de lado e responderam perguntas bem quentes feitas pelos seguidores.

No canal do Youtube da apresentadora, o casal abriu a intimidade e comentaram sobre assuntos picantes como uso de brinquedos, posição favorita e flagra do filho na hora H.

"É o que o corpo permite ser feito, aonde você está, o tempo que você tem e o que dá vontade de fazer", disse o empresário sobre a sua posição favorita. A loira completou a fala do marido dizem que hoje os dois têm problemas na coluna, hérnia, bico de papagaio. E Ale disparou: "A Ana infiltrou o joelho e agora dá para ficar de quatro. Antes não dava".

Em relação ao uso de brinquedos, Ana revelou que gosta e ainda dá a ideia para as amigas. Já Alexandre é mais tradicional. "Nós tentamos uma vez e eu fiquei meio enciumado com o brinquedo. Mas eu sei que tem gente com coisa escondida em casa que eu já achei", declarou.

O casal também contou que já foram flagrados pelo filho, Alexandre (8): "Ele não viu nada, mas perguntou: ‘papai, o que está acontecendo com a mamãe’", contou Ana. E para explicar os dois disseram que a apresentadora estava discutindo com alguém.

