Marido de Ana Hickmann mostra a apresentadora tomando cerveja em boteco: ''Sendo Ana Lúcia''

Apresentadora Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa, apareceram tomando uma sentados em mesa tradicional de bar

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 09h03

A apresentadora Ana Hickmann (41) mostrou que é gente como a gente e que também gosta de tomar uma!

Acompanhada do marido, Alexandre Correa, e do filho do casal, Alexandre (7), a loira surgiu em momento de descontração na quinta-feira, 03.

Em vídeo publicado pelo empresário em seu perfil no Instagram, os dois posaram tomando cerveja sentados em uma mesa de plástico típica de barzinhos.

Na legenda da publicação, Alexandre brincou: "Ana Lúcia sendo Ana Lúcia sentando no buteco! E aí, rapaziada, já estão preparando os motores para o fim de semana pós-Carnaval? Bebam com moderação!".

"Adoro! Nesse calor ainda, tudo de bom!", disse Ana Hickmann nos comentários do post. Os fãs destacaram a simplicidade da artista. "A cara da Aninha, gente simples demais. Ana não tem frescura", "Nunca imaginei ver Ana sentada na mesa de boteco, amei", "Vocês são demais... simplicidade que fala hein, adoro", disseram os seguidores.

Ana Hickmann celebra chegada dos 41 anos

Ana Hickmann completou mais um ano de vida na última terça-feira, 01, e comemorou a data especial com um agradecimento especial. "Um feliz aniversário para mim! Acordei com uma vontade enorme de agradecer a Deus pelos meus 41 anos de vida e por tudo o que eu já vivi até agora. Foram tantas as lutas, mas também foram inúmeros os momentos de alegria e de risadas", disse ela.

"Que neste novo ano eu possa ser ainda mais feliz e mais cheia de energia e disposição. Obrigada, meu Deus, por mais um ano! Obrigada a todos os meus familiares, amigos e fãs - vocês fazem parte da minha história, amo vocês!!!", finalizou a famosa, que apresenta o programa Hoje em Dia.

Confira o registro de Ana Hickmann e Alexandre Correa sentados em mesa de bar: