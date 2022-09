Ana Furtado relembra fotos de sua antiga profissão: ''O ano era 1995''

Túnel do tempo!

Apresentadora Ana Furtado resgatou fotos de quando desfilava e surpreendeu com aparência diferente

Redação Publicado em 01/09/2022, às 12h14

A apresentadora Ana Furtado (48) entrou no clima de tbt na rede social nesta quinta-feira, 01, e resgatou alguns cliques de sua antiga profissão. Desfilando, a famosa apareceu deslumbrante nas passarelas como modelo.

Nos registros em preto e branco, feitos há 27 anos, a esposa do diretor global Boninho (60) surgiu bem magra andando em um evento e usando roupas bem fashion.

"#TBT na passarela. O ano era 1995. Como é bom ver essas fotos e relembrar a adrenalina dos desfiles!", escreveu Ana Furtado na legenda das lembranças especiais.

Ao aparecer bem diferente nos registros, a apresentadora logo recebeu vários comentários dos seguidores. "Sempre linda", disseram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Nas últimas semanas, Ana Furtado viajou com o marido, o diretor Boninho, para Paris. Na Cidade Luz, o casal tem aproveitado as férias em grande estilo. Antes de ir com o esposo para a Europa, a famosa curtiu Portugal com uma amiga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana Furtado deixa a Globo após 26 anos na emissora

Nas últimas semanas, Ana Furtado surpreendeu ao revelar que estava deixando a Globo após 26 anos na emissora carioca. Após muitos trabalhos e de finalizar sua trajetória na empresa participando do Dança dos Famosos, ela contou que já estava pensando em sair há um tempo. "Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo", disse ela.

Logo após deixar a empresa, a esposa de Boninho brincou ao acordar tarde em pleno sábado e usando um roupão do líder. "SABADOU! Acordei tarde e ainda virei Líder (com um roupão que o @jbboninho levou quase 20 anos pra me dar, mas tudo bem! Te amo, amor). Aproveitando a vida", contou a famosa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!