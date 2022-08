Em Paris, Boninho posa coladinho com Ana Furtado e celebra: ''Férias''

O amor está no ar! Boninho aparece coladinho com Ana Furtado em ponto turístico belíssimo em Paris

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 12h04

De férias, o diretor Boninho (60) e a apresentadora Ana Furtado (48) deram início em mais uma viagem! Os pombinhos optaram por Paris, na França, como destino dos próximos dias de descanso e, claro, muito romantismo.

Em seu perfil do Instagram, o global compartilhou lindos registros ao lado da esposa diante de uma vista apaixonante da cidade mais romântica do mundo, com destaque para a Torre Eiffel, e arrancou elogios dos seguidores.

Para o passeio, os dois apostaram em um estilo confortável. Porém, os detalhes ficaram para Ana Furtado com um agasalho de luxo da marca Louis Vitton: "Bom dia!!! Férias!!!", escreveu ele na legenda do registro.

Nos comentários, é claro, os admiradores foram só elogios para o casal de milhões: "Meu casal preferido", disparou uma seguidora. "Casalzão amo", continuaram, "Maravilhosos como sempre", disseram outros.

Ana Furtado compartilha cliques românticos com Boninho e se declara:

Ana Furtado também resolveu entrar na nova modinha da web e compartilhou fotos bem românticas com o marido, Boninho. Com um vídeo, a apresentadora transbordou amor pelo amado e se declarou. Nas imagens, o casal aparece em diferentes situações, como dançando, comendo, viajando e curtindo o amor um do outro. "Trend + TBT + Te amo", brincou ela na legenda.