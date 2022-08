Com look rosa, Ana Furtado aproveita viagem de férias com o marido, Boninho

O casal Ana Furtado e Boninho estão curtindo uma nova viagem de férias e compartilharam lindas fotos nas redes sociais

Ana Furtado (48) e Boninho (60) deram start em mais uma viagem de férias! O casal escolheu Paris como destino dos próximos dias de descanso e, claro, muito turismo.

No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou lindos registros ao lado do marido em frente ao Palais Royal e arrancou elogios dos seguidores.

Para o passeio, a musa apostou em um look simples e de cor única. Com um body com detalhes na alça, calça de sarja e blazer estampado, todos na paleta rosa, ela esbanjou estilo.

"Lindíssimas fotos turistando com meu amor em Paris —— Um oferecimento: meu controle remoto bluetooth para selfies (alguém achou ele aí na foto? Kkkk). Fica a dica!", brincou ela na legenda da publicação.

Nos comentários os admiradores foram só elogios. "Meu casal preferido", "Casalzão amo", "Maravilhosos como sempre", disseram eles.

ANA FURTADO COMPARTILHA FOTOS ROMÂNTICAS COM BONINHO E SE DECLARA

Ana Furtado também resolveu entrar na nova modinha da web e compartilhou fotos bem românticas com o marido, Boninho. Com um vídeo, a apresentadora transbordou amor pelo amado e se declarou. Nas imagens, o casal aparece em diferentes situações, como dançando, comendo, viajando e curtindo o amor um do outro. "Trend + TBT + Te amo", brincou ela na legenda.

