De look rosa, Ana Furtado esbanja estilo nas ruas de Portugal

Viajando por Portugal, Ana Furtado surgiu toda estilosa em novas fotos curtindo o país europeu

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 12h31

A apresentadora Ana Furtado (48) está curtindo a vida após ter saído da Globo. Viajando por Portugal, a esposa de Boninho (60) esbanjou estilo ao compartilhar novas fotos nesta quarta-feira, 10, curtindo um passeio no país europeu.

Toda de rosa, usando uma calça pink e um blazer estampado, a famosa surgiu sorridente desfilando pelas ruas Porto. Em outros registros, ela fez um resumo do que fez por lá e encantou com detalhes da paisagem do local.

"Um dia muito feliz no Porto", disse Ana Furtado ao compartilhar um pouco de sua viagem com os seguidores.

Nos comentários, os internautas admiraram a famosa. "Coisa mais linda", escreveram. "Aproveita cada segundo", aconselharam outros.

Ainda nos últimos dias, Ana Furtado roubou a cena ao publicar cliques tomando sol. De bumbum para cima, a apresentadora surpreendeu ao exibir seu corpaço torneado em um biquíni fininho enquanto renovava o bronzeado tomando um drink.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana Furtado deixa a Globo após 26 anos na emissora

Nas últimas semanas, Ana Furtado surpreendeu ao revelar que estava deixando a Globo após 26 anos na emissora carioca. Após muitos trabalhos e de finalizar sua trajetória na empresa participando do Dança dos Famosos, ela contou que já estava pensando em sair há um tempo. "Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo", disse ela.

Logo após deixar a empresa, a esposa de Boninho brincou ao acordar tarde em pleno sábado e usando um roupão do líder. "SABADOU! Acordei tarde e ainda virei Líder (com um roupão que o @jbboninho levou quase 20 anos pra me dar, mas tudo bem! Te amo, amor). Aproveitando a vida", contou a famosa.

